SUPRUG MI JE DEBEO, ALI MENE NIJE BRIGA! Pričaju da je sponzoruša, a ona tvrdi: Mi zajedno zarađujemo 10.000 EVRA MESEČNO! (VIDEO)

Sijena Kira je zaljubljenik u fitnes, a gledala je britansku hit seriju 'Ljudi samo ne rade ništa' kada joj je jedan od likova, Kreg, kojeg glumi Džordž Kivud (28), odmah zapeo za oko.

Uprkos udaljenosti između njih dvoje (Džordž živi u Ujedinjenom Kraljevstvu), Sijena se odlučila i poslala poruku glumcu. Od tada je njihova veza procvetala, ona je započela novo poglavlje života u Ujedinjenom Kraljevstvu, a njih dvoje su dobili dete.

Džordž je zaprosio Sijenu na gondoli u Veneciji, u Italiji, a dvojac se venčao u maju 2022. Međutim, nakon što su objavili svoju vezu i brak, oboje su se suočili sa kritikama ljudi koji su pretpostavili da je sve to prevara. Glumac je nemilosrdno napadnut zbog svoje težine. Takođe mu je u brojnim prilikama rečeno da se skloni sa društvenih mreža. U međuvremenu, vitka Sijena je prozvana jer je bila sa njim samo zbog novca.

- Mora da je luda da se uda za tebe - rekli su paru.

Par insistira da to nije slučaj, jer zarađuju ogromnih 10.000 evra mesečno deleći svoje živote na mreži.

- Ljudi me zovu 'sponzorušom' i kažu da Džordž treba da razmisli o svom zdravlju - kaže Sijena, koja priznaje i da je kao mnogo mlađa volela krupnije momke, dok su sve njene drugarice volele momke iz teretana. Par želi da razbije stigmu oko izgleda u vezama i tvrdi da ne morate da se menjate da biste pronašli ljubav ili bili srećni.

- Mi apsolutno volimo svoje živote i izgradili smo život za našeg sina za koji nismo verovali da je moguć - kaže par.

Par provodi tri sata dnevno kreirajući sadržaj i kažu da im dobar mesec može doneti i do 10.000 evra zarade. Džordžova težina ga ne sprečava da radi normalne stvari, još uvek može da ide u kupovinu i Oliveru je odličan otac, prenosi The Sun.

- Čak su i pretili da će me silovati, to je strašno. Sada je ovo naš posao, fokusiramo se na pozitivne stvari, a čak i kada dobijemo komentare mržnje, imamo više pregleda, više reklama i više ugovora sa brendovima tako da to ne uzimamo k srcu – kaže ona.

