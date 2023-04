DEČKO ME OSTAVIO ZBOG OSIPA I SVRABA, A JA SE SVEGA ODREKLA ZBOG NJEGA: Potrošili smo bogatstvo na testove i sve ukazuje na OVO

Svaka veza ima svoje probleme, ali probleme nekih ljudi mnogo je teže rešiti od drugih. Jedan muškarac se uverio da je alergičan na svoju devojku jer kad je pored nje stalno dobija crveni osip koji ga svrbi.

Par je potrošio hiljade funti na specijaliste i isprobao bezbroj testova na alergije, ali su i dalje u nedoumici, budući da rezultati pokazuju da on uopšte nije alergičan ni na šta. Njegova partnerka, koja radi kao frizerka, prestala je da koristi proizvode za kosu, da se šminka, stavlja parfeme, a čak je promenila i pastu za zube i sredstva za čišćenje kako bi dokazala da ona nije uzrok, prenosi Mirror.

Ali, njen dečko je i dalje krivi za svoje osipe i potpuno je prestao da razgovara s njom, ostavljajući ženu potpuno izbezumljenu i zbunjenu. 36-godišnja žena obratila se na Redditu za savet kako da se nosi s ovom situacijom, a svi joj govore da raskine.

"Moj dečko je počeo da dobija ​​bolne, neprijatne osipe na licu nekoliko meseci nakon što smo ušli u vezu. Tokom prošle godine, kada je bio uveren da je nešto što dolazi od mene uzrokovalo, raskidali smo mnogo, mnogo puta", napisala je. Dodaje kako je zbog njega promenila deterdžent za pranje veša, marku cigareta, u potpunosti izbacila sve proizvode za kosu i šminku, prestala je da koristi bilo kakav parfem i mirisne sveće, čak je prešla na pastu za zube bez fluorida.

Objasnila je da bi se svaki put kad bi mu izbio osip pretvarao u paranoičnog i besnog dečka. Nakon bezbroj alergotestova i sati provedenih kod stručnjaka, još uvek nemaju odgovore šta je uzrok tome. Nije utvrđeno da je alergičan ni na šta: "Iskreno mislim da smo eliminisali alergen jer zadnjih nekoliko 'reakcija' nije sledilo isti obrazac", rekla je devojka. Dečko joj je nedavno poslao poruku da ne može više ovako i blokirao njen broj. "Toliko sam se žrtvovala da se njegova reakcija ne vrati. Još uvek ne nosim šminku niti proizvode za kosu", dodaje.

Objava je naišla na ogromnu količinu odgovora i podrške, a mnogi ljudi su sugerisali uzrok osipa njenog dečka. "Stres može da uzrokuje osip. Je li to razmatrano?", pitala se jedna osoba, dok je druga rekla: "Moje mišljenje? Nije bio srećan u vezi i bio je pod stresom ostajući u njoj". Treći je podelio svoje iskustvo: "Imao sam hroničan osip koji je trajao oko sedam meseci bez prestanka. Jednom kada sam raskinuo sa svojom bivšom, sve je jednostavno magično nestalo. Takođe sam potrošio hiljade na testiranje na alergije".

Neki korisnici Reddita primetili su preko pređašnjih objava korisnice da je priznala da je prevarila svog dečka i rekli su da je to glavni problem. "Varala si ga. I od tad mu izbija osip svaki put kad je s tobom? Tajming nije slučajan. Očito ne može da pređe preko toga", rekao je neko. Druga osoba je dodala: "Kao spoljni posmatrač, vidim muškarca koji želi da okonča stvari i našao je izgovor. Hteo je da raskine, ali je bio prevelika kukavica da to učini, pa je izmislio situaciju u kojoj je on žrtva i može da okrivi tebe. Žao mi je, ali zvuči kao da veza ima većih problema od alergijskih reakcija".

