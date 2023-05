SLUČAJNO SAM OTKRILA DA MOJ DEČKO ŠALJE PORUKE BIVŠOJ: Nisam mogla da verujem, a onda sam videla nešto što me OSTAVILO BEZ TEKSTA

Razočarana 44-godišnjakinja odlučila je da se obrati psihijatrici zbog svog ljubavnog stanja.

"Moj partner kaže da mu romantika i strast ne dolaze prirodno, ali pronašla sam poruke u kojima je izjavljivao ljubav svojoj bivšoj ženi i slao joj seksi poruke. Jasno je da je sasvim sposoban da voli, samo ne mene, svoju devojku", iznela je svoj problem, te nastavila:

foto: Profimedia

"I on i ja smo razvedeni. On ima 44, a ja 39 godina. Spojili smo se vrlo brzo nakon njegovog rastanka. Svaki od naših razvoda bio je sasvim drugačiji. Moj je bio prijateljski, dok je njegov bio vrlo neprijatan. Zajedno smo već dve godine. Imamo seks, ali to nije najstrastveniji seks koji sam doživela. Ipak, dobro se slažemo i mislila sam da smo srećni. Uvek sam bila beznadežni romantičar i često sam maštala da će on učiniti nešto divlje i odvažno što pokazuje dubinu njegovih osećanja. Rekla sam mu da mi treba više romantike, ali on samo rezerviše restoran ili donese buket cveća i misli da je sve rešio. Nakon nekoliko meseci shvatila sam da moram da prihvatim da romantika jednostavno nije njegov stil."

A onda joj je realnost "udarila šamar"

"To je bilo sve dok jednog dana nisam prebacivala neke fotografije s odmora s njegovog telefona na laptop, koji je na kraju napravio sigurnosnu kopiju svih njegovih datoteka s telefona i nešto me navelo da se bacim u istraživanje", dodala je.

foto: Profimedia

Saznala za prisan odnos s bivšom

"Na kraju sam pronašla stare razgovore između mog partnera i njegove bivše žene, koji su bili jako romantični. Čak joj je pisao i pesme. Nisam mogla da verujem svojim očima. Moj partner nikada nije učinio nešto ovako romantično, i kad god sam ga pitala, rekao bi da nema jednu romantičnu kost u telu. U jednoj staroj poruci detaljno je pisalo kako na krevet, koji je bio prekriven ružinim laticama, stavlja seksi odevni predmet", nastavila je:

"Poslao joj je fotografiju dok je bila na poslu, i napisao: 'Požuri kući, imam planove za tebe.' Također joj je slao fotografije na kojima je potpuno go, a ona mu je isto uzvratila. Deo mene poželeo je da nisam ništa videla jer otkad jesam, ne mogu, a da se ne zapitam privlačim li uopšte svog partnera. Toliko sam ljubomorna na njihovu prošlost i pitam se šta ona ima, a ja nemam? Želim nešto da kažem, ali on će poludeti ako sazna da sam mu pregledala telefon", objasnila je psihijatrici.

foto: Profimedia

Veza pri kraju

Ona joj je na to odgovorila: "Sve veze su različite. Možda se još uvek prilagođava. Spomenuli ste da je to bio nezgodan razvod i da to ponekad može uticati na način na koji ljudi komuniciraju s drugima, čak i s onima koje volimo."

"Nemojte ostati u vezi zbog koje se osećate bezvredno. Možda je takođe vreme da razmislite da li je ova veza došla kraju. Možda će vam pomoći da o tome razgovarate s nekim psihologom", savetovala joj je, piše The Sun.

