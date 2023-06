NE ZOVITE NJIH! JEDNA NOĆ UNIŠTI GODINE LJUBAVI! Srbi otkrili šta nikako da ne radite tokom momačke večeri: Iz iskustva savetuju!

Momačke i devojačke večeri često umeju da odu u krajnost od koje strepe i buduća mlada i budući mladoženja dok razmišljaju o tome šta radi druga strana dok proslavlja poslednje dane "slobode". Uglavnom ih organizuju budući kumovi ili prijatelji, pa nekada okupljanje bude udruženje uz roštlj i piće ili obična žurka sa ograničenim zvanicama, dok se nekad pretvori u blud i nemoral koji može ugroziti brak.

Jedan momak, budući kum, ima baš jednu takvu dilemu, pa se pita u kom smeru da razmišlja kada je organizacija momačke večeri u pitanju. On se obratio korisnicima društvene mreže Redit za pomoć, savete i ideje, a odgovori su ga zasigurno malo iznenadili, ali je barem uvideo kakve opcije proslave ne sme nikako da uzima u obzir.

- Zdravo, dobri ljudi! Treba mi mala pomoć. Biću kum za koji mesec pa treba da organizujem momačko veče. Verujem da ovde ima iskusnih što se tiče toga, pa ukoliko biste bili voljni da podelite vaša iskustva, predloge, ideje, bio bih jako zahvalan. Biće 10-ak ljudi, u sred leta - lepo vreme (hopefuly) - pisalo je u objavi.

U komentarima jedni dele savete, drugi upozorenja

- Mi smo iznajmili kuću sa bazenom u nekom selu i pili, roštiljali i kupali se skoro 48h bez prestanka. Spavali na smenu po sat-dva da ne propustimo nesto slučajno", "Ono što ja mogu da ti kažem je da ne daš ljudima opciju da biraju. Jednom je neki ortak bio kum, pravio grupu da ljudi odluče gde bi bilo, šta kupit, totalni haos od toga. Ja kad sam kumovao, našao vikendicu, uplatio avans za to i rekao ljudima - Momačko je tamo, prespavacemo, cena je tolika. Ako svi idemo, cena je ~50 eura po čoveku, računajući piće i klopu, ako nas bude manje, cena ide gore. Samo dva lika otkazalo i to je to - neka su od iskustva momaka.

Drugi su savetovali da se nikako ne prepuštaju niskim strastima jer nema potrebe varati sa prodavačicama ljubavi veče ili dve pred venčanje, jer - čemu onda sve?

"Samo nemoj da dovodiš striptizete", "Nikad neću razumeti spavanje sa damama noći za momačko veče, j***š taj brak onda. Jedna noć uništi godine ljubavi", glasila su oštra upozorenja.

