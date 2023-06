KATARINA JE ODVELA SINA KOD LEKARA ZBOG VISOKE TEMPERATURE: Nije mogla da dođe sebi od onog što joj je doktorka rekla! (VIDEO)

Jedna mama s naših prostora, po imenu Katarina, nije mogla da veruje šta čuje svojim ušima kad je odvela dete kod lekara zbog povišene temperature.

Ona je toliko bila šokirana onim što joj je doktorka rekla kad je ispričala simptome koje je njen sin imao, da je svoju priču podelila s pratiocima na TikToku.

- Moram da ispričam šta mi se juče desilo. Ja još ne verujem da sam to čula svojim ušima. Juče je bila zamenica moje doktorke kad sam povela sina na pregled i kad me pitala zašto smo došli, ja kažem imao je blagu temperaturu 37 sa 4-5 i žali se da ga boli uvo - počela je Katarina s prepričavanjem događaja, a onda je ispričala koji je odgovor dobila od doktorke.

- Ona mi kaže "Dobro, i da je 40 imao temperaturu, to nije ništa strašno. Vi stavite jaje da se kuva na najvećoj mogućoj temperaturi, jaje može samo da pukne" - rekla je ona, te nije mogla da dođe sebi kad je ovo čula.

- Objasnite mi da li sam samo ja nenormalna ili je potpuno OK upoređivati dete sa jajetom koje se kuva na najvećoj mogućoj temperaturi i šta može da se desi? Ništa. Jaje samo pukne. Znači, tako i deca isto kad vam budu imala 40 temperaturu, ništa nije strašno, to vam je kao u poređenju sa jajetom kad ga stavite da ga kuvate, može samo da pukne, i to je to - završila je svoju priču Katarina, koja je bila šokirana.

Ispod objave su se nadovezali njeni pratioci, koji takođe nisu mogli da dođu sebi od onog što su čuli.

"Bože sačuvaj", "Pakao", bili su samo neki od komentara, a nekima je ovo poređenje čak i tragikomično, te su se nizali emotikoni koji ilustruju smeh do suza.

Međutim, ima i onih koji su pokušali da umire Katarinu, te joj protumačili šta je doktorka htela da joj kaže, mada su konstatovali da je njeno poređenje loše.

"Visokom temperaturom se organizam bori protiv upale, bolje da je viša. A poređenje je loše…", "Pokušala je da ti kaže da je opasnije kad dete ima, ne daj Bože, nisku temperaturu, nego visoku. Tad se organizam bori sa virusom ili nekom upalom", napisala joj je jedna žena, na šta je Katarina uzvratila: "Hvala vam znam i razumem, ali poređenje...."

