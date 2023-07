ČEGA SE ŽENE U SRBIJI NE ODRIČU? Sve je poskupelo, ali bez ovoga ne može: U stanju sam da NE JEDEM, ali to moram da IMAM!

U doba kada je sve poskupelo teško je zadržati stare navike i priuštiti sebi sve ono što najviše želimo. Žene često žrtvuju svoje potrebe zarad porodice i kućnog budžeta, a evo od čega Srpkinje ne odustaju ni u najvećim krizama.

- Ne odričem se putovanja, odnosno odlaska na more. Od kada sam se rodila, boravak na moru, minimum jednom godišnje, postao je norma. To je nešto što me najbolje oporavi, i fizički i psihički, i zbog toga nema cenu. Dešavalo se da pozajmljujem pare od roditelja ili prijatelja, a radila sam i dodatne poslove kako bih obezbedila sebi pare za put. Takođe mi se dešavalo da ostanem na moru čak i kad potrošim pare, ali sve dok imam hrane i dok sam na plaži, ja sam srećna - Milena (27).

- Ja se iskreno ne odričem skupe šminke. Jednom mesečno moram sebi da priuštim neki skup karmin ili nešto drugo od šminke, to mi je kao neka nagrada, poklon sebi. Bila sam u situacijama kada imam pare samo za hranu, da preživim do plate, i ja ih potrošim na šminku. Mnogi me gledaju kao idiota, ali mene ta sitnica ispuni, pa onda i lakše preživim te dane kad je besparica - Jasna (29).

- Ne odričem se treninga i članarine koja je, uzgred, poskupela, i to dosta. Ja skoro sve radim sama – farbam se, radim pedikir, sad pravim pauzu i sa gel lakom nekoliko meseci, pa više ni to ne radim u salonu. Ne odričem se jednom u šest meseci frizera i kozmetičarke, svaki dan cigareta, a volim da častim sebe i nekom knjigom. Ne odričem se nikad benzina jer kolima idem na posao i ne propuštam nikad leti more. Sad ovako kad razmislim, dosta sam isplativa sama sebi haha, ali svejedno pare odu brzinom munje, najviše na hranu jer eto kupim pesto i kad nije na sniženju, to bahato, bez mere užas jedan. Najviše me nervira kad se ne odreknem one rečenice ‚ja sam to zaslužila‘ u šopingu jer tad obično napravim bespotrebni trošak i obično kupim nešto glupo, pa posle psujem samu sebe naglas, na tome moram još da radim - Dunja (41).

- Kad zagusti s parama, u stanju sam da ne jedem ceo dan, ali za masažu makar jednom mesečno moram da imam. Imam malo dete koje sama gajim, na poslu sam pod velikim stresom jer sam na odgovornoj poziciji i jedini ventil trenutno mi je ta masaža. Tad uspem da sve zaboravim, sva napetost nestane, spadne teret s leđa. Doduše, nakratko, posle sve ispočetka. Ali da nema toga, ne znam šta bih - Irena (38).

- Za vinsko veče sa drugaricom uvek mora da se nađe para. Dugo nisam bila svesna koliko nam život trči pred očima, a kad sam srećom konačno shvatila, naučila sam da zaustavim sebe, kažem sad je dosta i da lepo sednem na tu čašu vina uz naseckan sir, pršuticu, džem. Sutra ne moram ni da jedem ništa - Maja (38).

- Na pilates idem godinama i znam koliko su se cene promenile. Ipak, uspem da ukradem od sebe svakog meseca za trening jer, ako ga propustim par puta, ne prepoznajem sebe. Nemam volje ni za šta, stalno sam umorna, kilava, a ovako mi sve lakše. Pomislim nekad da bih te pare mogla da uštekam, ali ovo mi mnogo više znači i uvek odvojim od plate na vreme koliki god da su mi drugi izdaci - Ivana (31).

- Odlazak kod frizera za mnoge je danas postao luksuz i nekad, ali ako bih i to ukinula sebi, baš bih se osetila jadno. To mi čuva iluziju da sam uvek pravo negovano žensko. Idem jednom nedeljno na feniranje i dodatno na farbanje po potrebi i na mesečnom nivou to nije mali trošak. Ali jednostavno ne mogu da zamislim sebe bez sređene frizure, a sama da brinem o tome jedva kad mogu da stignem - Sofija (45).

- Dešava mi se često da par dana pred platu dam poslednji dinar na neku haljinu na sniženju. Bukvalno sam taman sve rasporedila do plate koliko mogu da potrošim na hranu i slično i onda u izlogu vidim komad koji ne mogu da propustim. Šta ću kad naletim na popust od 50 odsto… To mi hrani dušu. A posle se nekako snađem za novac - Mira (33).

- Po cenu da mi je prazan frižider, ja ću da odem da uradim nokte. Da sam tip top sređena, a da su mi nokti užas, sve pada u vodu. Stvarno mi nema ništa gore nego kad vidim ženu sa lošim noktima, koliko god da je kompletno sređena. Manikir je znatno poskupeo poslednjih godina, sve ja to znam, ali tog zadovoljstva ne planiram da se odreknem - Milica (37).

