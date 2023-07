"NEMA RUŽNE ŽENE, SAMO ONE KOJA NE ZNA DA ISTAKNE SVOJU LEPOTU" Dior pričao da postoji 6 stvari koje čine da žena izgleda LOŠE

"Žene su najatraktivnije između 35. i 40. godine, nakon što su pobedile u mnogim situacijama i imaju iskustva. Kada žena jednom pređe 40, ta privlačnost može da traje zauvek", govorio je svojevremeno jedan od najpoznatijih modnih kreatora svih vremena - Kristijan Dior.

On je verovao da ne postoje ružne žene i umeo je da kaže da zapravo postoje samo žene koje ne znaju kako da istaknu svoju lepotu. Svojevremeno je Dior naveo šest detalja zbog kojih žene izgledaju neuredno.

foto: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / Christophel Collection / Profimedia

1. Neoprana kosa

Kao i Koko Šanel, i Dior je verovao da je najgora stvar koja kvari imidž žene - prljava kosa! To je nepoštovanje prema sebi i prema drugima. Dama treba da bude uredna u svemu, smatrao je proslavljeni Francuz, piše portal "Cluber.com.ua".

2. Vulgarnost

Ono što treba naglasiti u izgledu jeste ženstvenost. I to se ne odnosi samo na odeću, već i način komunikacije i ponašanje. Čak i ako je žena u elegantnoj haljini, ona neće biti ženstvena, ako vulgarno komunicira ili koristi psovke.

foto: Profimedia

3. Odeća koja vam ne stoji dobro

Kristijan Dior je verovao da žena gubi na sofisticiranosti ako se oblači nepravilno, odnosno ako birate neodgovarajuću veličinu ili odeću koja ne pristaje vašoj figuri. On je takođe kao veliku grešku navodio komade od nekvalitetnih materijala ili loše sašivene. Odeća bi trebalo da naglasi lepotu figure i sakrije njene nedostatke.

4. Neobraćanje pažnje na cipele

"Nikada ne možete obratiti previše pažnje na svoje cipele. Puno žena smatra da one nisu toliko važne, ali pravi dokaz elegancije jedne dame jeste ono što ona nosi na nogama", govorio je ovaj dizajner.

foto: Profimedia

5. Nenegovane šake

Šake su vizit karta svake žene. Odaju vaše godine i pokazuju koliko vam je stalo do sebe. Neka to bude čak i najjednostavniji manikir, ali držite do toga da su vam nokti uvek čisti i koža ruku mekana. I to je veoma jednostavno učiniti u kućnim uslovima.

6. Nenegovana stopala i noge

Ne smemo zaboraviti ni na noge i stopala. Leti nosimo otvorene cipele, kratke haljine i suknje , pa je važno voditi računa da i ona budu negovana.

(Kurir.rs/BlicŽena)

Bonus video:

01:11 NIJE ME PUSTIO, REKAO JE: TAKVOG SKOTA IMAM KOD KUĆE Poznata glumica o paklu kroz koji je prošla: Ljudi te poistovete sa ulogom