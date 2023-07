IMAM SINA JEDINCA (23), NE PRIVODI DEVOJKE I UHVATILA SAM GA DA RADI SAMO OVO: Zabrinuta majka traži savez na društvenim mrežama!

Foto: Think

U vreme kada mladi sve ranije ulaze u seksualne odnose, sigurno da je neobično kada neko u svojim dvadesetim odabere da nema nikakve emotivne ili intimne odnose.

Jedna majka primetila je to kod svog sina i zabrinula se, te je potražila savet na društvenoj mreži Reddit.

- Imam sina jedinca koji ima donekle čudno ponašanje pa bih vas molila da mi objasnite da li paranoišem, pošto to drugi ljudi u okruženju ne shvataju ozbiljno. On ima 23 godine i kao da ne oseća potrebu da živi kao ostali svet. Ne zanima ga provod, devojke, društvo, a sa druge strane ni religija, duhovnost tako da znam da nije krenuo u tom smeru. Kao da ga ništa ne dotiče, ni pozitivno ni negativno - započela je majka svoju objavu na društvenoj mreži Redit.

- Za 23 godine života nije doveo nikoga u kuću ni od društva ni od devojaka. Niti mi je o bilo kome pričao. Ne znam da li smo mi tu nešto pogrešili, ili je jednostavno takav. Ima neke svoje stavove što se tiče ovako života na dnevnoj bazi. Ništa mu ne treba, odeću nije obnovio ima oko pet godina, iako sam htela nešto da mu ja kupim kad on neće. Čak i na hrani štedi, jede ono što ima i to je. Soba mu izgleda kao klinička soba, sve čisto, drži uredno, ali nekako prazno, bezlično - nastavlja, a onda opisuje sina kakav je bio kada je bio dete.

- Kao mlađi je bio živahan, glasan, srećan. Devojke ga nikad nisu zanimale, sa društvom nema šta da priča, ostale stvari poput hrane, kupovine su mu bacanje para i vremena. Ne izgleda kao da je u depresiji, hobi mu je kompjuter ali kao da je to jedino što ga 'interesuje' u životu. Bezbroj puta sam mu govorila da će se kajati što nije iskoristio mladost, ali uzalud. Da li da sačekam da dođe sve na svoje mesto, i da li će? Ili šta da radim, kako da mu promenim taj pogled i pristup životu? - upitala je majka na kraju.

U komentarima je većina ljudi bila začuđena zašto u ovako "ludom vremenu" ona brine što ima sina koji nije odan porocima, već živi po svojim nahođenjima koja ne nanose realnu štetu ni njemu, ali ni okolini.

- Možda je jednostavno takav. Ne moramo svi da budemo isti. Današnja omladina je zatvorenija od prošle. Ako on ne oseća nikakv problem, nema potrebe da se menja. "Traćenje mladosti" je vrlo subjektivno. On je živi kako hoće i ja to ne vidim kao traćenje", "Ja bih ispitao da li je njemu zaista loše ili samo ti misliš da mu je loše. Ja znam roditelje (kod mene moj ćale), koji teško prihvtaju da je neko srećan sa nečim drugim, što možda nije nešto što većina voli. Obično mi imamo u glavi taj neki traducionalni način shvatanja, kad ćeš šta i kako da radiš - ali nije uvek da svi žele tako - pisali su jedni.

Drugi su joj skretali pažnju na neka problematična ponašanja kod današnje omladine, a kojima njen sin nije sklon, pa su joj nagovestili da bi zbog toga trebalo da bude spokojna.

- Dečko verovatno voli da igra igrice i muka mu je od današnjeg društva, vršnjaka koji se, opijaju, tuku u gradu, koriste nedozvoljene supstance. Možda još nije našao neko društvo i slično", "Ni ja nisam nikoga dovodio kući, niti ludovao po žurkama, nisam odlazio na more sa društvom u dvadesetima... Družio sam se, imao sam prijatelje, ali nisam ništa govorio roditeljima sa kime se družim, niti smo imali odnos da iskreno pričamo, jer bih uvek nailazio na osudu ako nešto nisam radio kako su oni zamislili. A nisam se drogirao, pušio, pio. Kad bih imao devojku, nikada im nisam govorio. I kad bi saznali, imali bi glupe komentare. Nekako su za sve imali pogrešne nepedagoške komentare, pa mi je bilo draže da misle da se u mom životu ništa ne dešava i da misle da me samo računari zanimaju - objašnjavali su drugi.

