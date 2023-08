ZLA SVEKRVA POKUŠAVA DA MI UNIŠTI I IZBAKSUZIRA VENČANJE! Ne želi me za SNAJKU: Pričale smo o tome, ali će ipak to uraditi!

Jedna buduća nevesta požalila se na Reditu kakve probleme joj priređuje majka njenog verenika. Svekrva je odlučna u jednoj nameri, a snaja zbog toga svoje venčanje čeka u najgorem mogućem raspoloženju. Saga "loši odnosi svekrvi i snajki" dobila je nastavak.

Buduća mlada požalila se da će njena svekrva nositi, ni manje ni više, nego venčanicu kao i da je uporna u toj nameri i ne želi da promeni odluku.

foto: Profimedia

- S obzirom na to koliko joj se ne sviđam i koliko se trudi da mi stavi do znanja da ona ne želi da ja budem sa njenim sinom, mislim da je ovo zlonamerno. Svekrva me je terala da svoju haljinu kupim od njene koleginice, a zna da mi se ta haljina ne dopada, pritom se ta koleginica razvela što bi po mom mišljenju bila loša sreća. Razgovarala sam s njom o haljini, ali ipak ju je naručila i spremna je da je nosi. Molim vas, recite mi da ne preterujem - napisala je na snaja na Reditu.

Govore joj da bi budući muž trebalo da joj pomogne kao i da svekrvino ponašanje nije bezazleno:

- Video sam da je majka jedne neveste nosila belu, svetlucavu haljinu na venčanju svoje ćerke koja nije imala hrabrosti da joj kaže da to ne radi.

foto: Hager fotografie / Alamy / Alamy / Profimedia

"To je venčanica, ali neka tvoj verenik bude taj koji će joj to reći. Ako je ona u prošlosti bila gruba prema tebi, on bi trebalo da se zauzme za tebe", "Ne samo da je biti u braku sa maminim sinom jadno, već pokazuje i spremnost da svoju buduću ženu zanemari da bi njemu bilo dobro", bili su neki od komentara.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

03:04 JA SE NIČEGA NE SEĆAM Pevačica u venčanici iz Dubaija zakoračila na ludi kamen: Svadba kao iz bajke, MLADA NOSILA VEO OD 3 metra