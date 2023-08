SRPKINJE OTKRILE PO ČEMU SE ODLIČNO VOĐENJE LJUBAVI RAZLIKUJE OD PROSEČNOG: Ako toga nema odnos dođe kao žalosna dvojčica!

Nedavno je u časopisu „Sexuality & Culture“ objavljena studija koja je otkrila šta je to odličan seks. Istraživači Državnog univerziteta Misuri intervjuisali su 78 seksualno aktivnih učesnika oba pola, različite dobi, porekla i seksualne orijentacije, a ne bi li došli do univerzalnog odgovora šta to neko seksualno iskustvo čini izvanrednim.

Iako se nameće odgovor da jedinstveni odgovor ne postoji, Ališa M. Voker, vanredna profesorka sociologije na MSU, uradila je studiju koja je pokazala da se većina ljudi slaže da sjajan seks čine tri stvari: orgazam, emocionalna povezanost i hemija.

Većina učesnika kaže da je orgazam bitan element njihovih seksualnih iskustava, ali dok su jedni fokusirani samo na vlastite, po drugima recept za nezaboravan seks čine samo međusobni orgazmi. Neke žene seks su smatrale odličnim samo ako su doživele višestruke orgazme, ali bilo je onih kojima orgazam ne treba da bi im seks s nekim bio izvrstan.

Druga bitna stavka za natprosečan seks mnogima je bila i emocionalna povezanost s partnerom, a neki su objasnili i da ona može postojati i bez romantične ljubavi, dok neke žene emocionalnoj povezanosti daju prednost i nad fizičkim zadovoljstvom.

Iako je ona nedokučiva, većina učesnika se složila da hemija zahteva i emocionalnu i fizičku reakciju, te da obe ili postoje ili ne, a ta im hemija omogućava da zavole drugu osobu i da joj veruju dovoljno da se mogu uživeti u seks i usredsrediti se na vlastito zadovoljstvo.

Vaša ideja o tome šta seks čini odličnim može se razlikovati od ideje vašeg partnera, seks koji je vama dobar za nju ili njega može biti osrednji ili čak loš. Zato je bitno međusobno komunicirati, zaključila je Ališa Voker za NY Post.

A evo šta o tome misle Srpkinje:

Ljubica (42)

„Intimnost. Bliskost. Poverenje. Jer te efekat ili doza drži i par nedelja. Bez toga, dobro je samo pola sata.“

Dragana (33)

„Razlika je definitivno u hemiji. Kad nema toga, možeš da dubiš na glavi, džaba. A kad pršti hemija, onda i najobičnija misionarska poza može da bude eksplozija strasti. Za mene je odličan seks onaj kad skroz isključiš glavu i nemaš pojma gde ti je ruka gde ti je noga, gde ti je jezik, kad se skroz pomešate tako da nemate pojma gde se ti završavaš, a on počinje i obrnuto. Uh, evo nije mi nije svejedno samo kad se prisetim takvih situacija. Takođe, moram da naglasim da mi za odličan seks nije bitna veličina, a nekad čak ne mora da dođe ni do penetracije. Kao što vidite, jako sam zahvalna za upotrebu.“

Ružica (51)

„Mnogo faktora na to utiče. Nekad nedostaju dve kockice, nekad je ceo pazl tu, a seks je prosečan. Pre mnogo godina čula sam definiciju da je savršen seks kada muškarac dođe, pipne ženu, a ona svrši. Možda to?“

Kristina (27)

„Odličan seks se pre svega razlikuje po emociji. Taktika je super, ali na kraju krajeva najbitnije mi je kako se osećam posle seksa. Prosto fizičko zadovoljstvo nije dovoljno da bih taj odnos okarakterisala kao odličan. Važan faktor za peticu igra i predigra, ne volim kada muškarac ne ume da me zavede i privuče. U protivnom seks dođe samo kao biološka potreba, žalosna dvojčica.“

Ivana (49)

„Prosečan seks je kad možeš da predvidiš i kad si svesna svakog trenutka, svetla, muzike, čuješ disanje njegovo i svoje, ono kao uđeš u sobu i složiš stvari kad se skinete. Šalim se, prosečan seks je svaki koji ću zaboraviti kroz neko vreme ili onaj u kom se on trudi, ali sve je između nas mehanički. Prosečan seks je kao odlazak u teretanu, preznojiš se i znaš da radiš nešto dobro za sebe, umoriš se i jedva čekaš da dođeš kući na tuširanje.

Odličan seks je onaj u kom ću bez reči pristati na sve jer ne znam gde sam ni koji je dan ni kako se zovem, onaj u kom probijem svoje granice i posle kažem „hmm vidi vidi“ i onako se smejuljim sama sa sobom. Odličan seks je kad ne znaš šta je gore, šta dole, ko kome šta radi, koliko ste glasni, kad kao kreneš nežno, polako a onda klikne sekunda u kojoj se isključiš i poludite oboje. Muškarci nekad ne kapiraju kako seks bez orgazma može da bude super, ali može ako osetim da ću iskočiti iz svoje kože od uzbuđenja i ako on zna da igra tu igru.“

Kaja (39)

„Presudna je bliskost između partnera. Poznavanje sopstvene seksualnosti, kao i njegovih želja i tela… Takođe, bitan je i tajming, da sve bude spontano, ali u pravo vreme.“

