MUŽ ME JE PREVARIO DOK SAM BRINULA O NJEMU KADA JE IMAO RAK: Otkrila preljubu, a on se usudio da joj traži OVO! Mreže se usijale

Većina nas uvek veruje da bi uradila bukvalno sve za svog partnera, naročito ukoliko se suoči sa ozbiljnom bolešću. Međutim, da li bi ste se osećali isto ukoliko bi otkrili da vas je partner upravo prevario u trenutku dok ste mu pomagali u njegovom najmračnijem času?

Jedna žena je bila uznemirena kada je njenom mužu dijagnostikovan "redak oblik raka". Znala je da će učiniti sve da mu pomogne, čak i da se preseli u "malu kuću da bude blizu istraživačkog centra gde je bio podvrgnut lečenju".

Varao je, pa joj tražio uslugu

Kasnije se, međutim, ispostavilo da je, kako piše Mirror, dok je ona pokušavala da ga održi u životu, on paralelno oživeo staru vezu sa osobom iz svoje prošlosti, što je njegovu ženu ostavilo potpuno uništenom. A onda je usledio obrt. Isti taj, sada bivši muž, zamolio ju je za ogromnu uslugu kada mu se rak ponovo vratio godinama kasnije - uprkos tome što je izazvao njihov razvod svojim neverstvom.

- Veći deo našeg braka moj muž (39) i ja (37) smo imali veoma srećnu vezu. Imali smo dobre poslove, pristojan novac, dvoje dece i voleli se. Onda mu je dijagnostikovan retki oblik raka i zajedno smo prošli kroz godine bolnih tretmana i oporavka. Preselili smo se u malu kuću da budemo blizu istraživačkog centra gde se lečio. Njegovi roditelji su platili polovinu učešća na kući, druga polovina je bila od naše ušteđevine i investicija - priseća se anonimna mama oja je na Reditu pokušala da objasni šta se desilo sa njenim brakom.

Svu brigu o njemu sam preuzela na sebe

Objasnila je da ga je ostala u braku i kada su morali da smanje sve troškove i podržala ga je kada je bio "veoma depresivan" zbog "fizičkih promena u njegovom telu". Ali "kad god bi mu bilo malo bolje, otišao bi u svoj rodni grad" jer tamo živi mnogo njegovih prijatelja iz detinjstva.

- Svu brigu o njemu sam preuzela na sebe, a istovremeno sam se bavila i komplikacijama u osiguranju. Vodila sam i decu, celo domaćinstvo i svoj posao sa punim radnim vremenom. Imali smo pomoć prijatelja i komšija, a on je provodio svoje "zdrave dane" daleko od nas, jer je to bilo dobro za njegovo mentalno zdravlje, zbog čega nisam mislila da treba da mu prigovorim - priseća se žena.

Ponovo se povezao sa bivšom devojkom

Međutim, kako kaže, dok je boravio u svom rodnom gradu, njen suprug se ponovo povezao sa svojom devojkom iz srednje škole.

- Pre nekoliko godina mi je priznao da spava sa njom i podnela sam zahtev za razvod. On se do tada potpuno oporavio od raka. Ima i drugih aspekata oko prevare koji su me ostavili slomljenog srca i izdanom. To što mi je dao kuću i otplatio sav dug bio je njegov vid svojevrsnog izvinjenja - ispričala je.

Ovo nije kraj

Ono što ju je ponovo povredilo je što njen bivši muž sada od nje traži još usluga, uprkos njegovim postupcima.

- U razvodu mi je dao kuću i preuzeo na sebe sav svoj medicinski dug. Razvedeni smo godinu dana, ali sada mu se rak vratio i ponovo mu je potrebno lečenje u istoj istraživačkoj bolnici - objasnila je: - Sada želi ostane da boravi u mojoj kući dok je na lečenju, dok njegovi roditelji očekuju da ga smestim i brinem o njemu, jer je bio velikodušan kada mi je dao kuću, a da nije uzeo njegov pravi deo iz kapitala.

Njegovi roditelji osećaju da mu dugujem zbog kuće i da bi trebalo da ga pustim da ostane u njoj dva-tri meseca dok se leči. Želim da bude dobro i ne želim da moja deca izgube oca, ali ne mogu da se nosim sa tim da bude blizu mene, a još manje da mu ponovo budem negovateljica.

Kako kaže, još je veoma ogorčena zbog toga kako se njihov brak završio.

- Mnogo bliskih ljudi mi govori da treba da ga podržim zbog svoje dece. Da li sam ja ta koja je loša ako kažem da ne mogu to?

U komentarima ispod posta ljudi su pokazali razumevanje za nju zato što oseća da više ne može da se brine o svom bivšem mužu.

- Ovaj momak je smešan. Nema izgovora za prevaru, posebno žene koja se brinula o njemu kroz rak - napisao je jedan, na šta se drugi nadovezao ljut:

- Mislim da ljudi opravdavaju varanje u svojim glavama jer je lakše nego da se pozabave svime što nisu uradili u svojim vezama kako bi teške stvari ponovo funkcionisale.

- Biti negovatelj, isključivo odgovoran za kućne poslove, kao i raditi puno radno vreme, a takođe se brinuti o dvoje dece - to je iscrpljujuće. Ova žena je sve dala svom mužu i zaslužuje mnogo bolje - bio je još jedan od komentara.

(Kurir.rs/Telegraf)

