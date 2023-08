KOMŠIJIN SIN LIČI NA MENE: Bio sam mu sa ženom, a ne znam KAKO DA MU KAŽEM! Mali ISTI JA, a svi oko mene pričaju o tome

Redit je globalno poznata mreža na kojoj možete da naiđete na najrazličitiji sadržaj. Tu ljudi postavljaju pitanja, dele iskustva, vode razne rasprave, ali i poveravaju svoje najintimnije dileme.

U moru takvih dilema, našla se jedna koja je privukla posebnu pažnju korisnika.

Jedan anonimni korisnik Redita podelio je svoju muku sa širokim masama u nadi da će mu neko pomoći da je reši. Svoj problem je prvo predstavio pitanjem, a kasnije je prikazao i suštinu, po kojoj bi neko mogao da ga uputi kako da ga reši.

foto: Profimedia

Kako da kažem komšiji da je možda moj sin?

"Pozdrav svima, imam jedan problem ne znam kako da ga rešim. Davno sam bio sa jednom komšinicom, bili zajedno na moru. A more kô more... I desi se. Uglavnom, imala ona nekog kepeca pored sebe, uzmu se oni ubrzo i trudna ispade. Svi srećni i eto godine prolaze i gledam tog njenog malog... Mislim, više nije ni baš mali. Već se primećuje po komšiluku - oba roditelja su bas niski, on momčina ispao visok, pa još onako taman ten na mene. Svi po komšiluku gledaju već onako, priča se svašta. Još da stvar bude gora, ima braon oči na mene, a roditelji mu oboje plavooki.

Ne znam nisam baš siguran, šta raditi? Ima li neko savet", pitao je ovaj korisnik Redita.

foto: Profimedia

"Probaj da napraviš još jedno"

Da li se ovaj korisnik šalio, ili mu je problem zaista ozbiljan, niko ne zna! No, dobro je zasmejao pojedine u komentarima, koji ga nisu štedeli.

"Uzmi napravi joj još jednog da vidiš kako će da ispadne, ako opet bude na tebe, to je to znači", napisao je jedan korisnik u komentarima.

Da je ostao praznih ruku što se tiče rešenja za ovaj problem, vidljivo je i u ostalim komantarima, jer mnogi mu apsolutno ništa pametno nisu savetovali, osim da priču ispriča na nekoj televiziji ili jednostavno ignoriše činjenicu da komšijin sin liči na njega.

Međutim, pojedini veruju da je ova objava ubedljivo lažna i da je tu samo da bi nasmejala i naterala komentatore na zbijanje šala, na kojima se uglavnom i bazira ova mreža.

(Kurir.rs/ Blic)

