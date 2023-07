SVEKRVA ZAHTEVALA DNK ZA UNUKU, PA SE ŽESTOKO PREŠLA: Rezultati potvrdili da je on otac bebe, ali je ISPLIVALA MRAČNA TAJNA!

Odnosi između svekrva i snajki gotovo su uvek zategnuti, a to može posebno teško da padne onima koji su umešani između njih, o tome svedoči priča jedne žene koja je svoju ćerku podvrgla DNK testu da bi dokazala da je to dete njenog muža.

Njena ćerka imala je zelene oči, zbog čega je svekrva redovno prigovarala kako to nije dete njenog sina. I mada je muž verovao da je to slučajnost, žena je želela da se uradi DNK test da bi njen muž bio miran, a svekrva zaćutala, ali to je dovelo samo do još većeg haosa.

foto: Profimedia

- Rodila sam ćerku pre dva meseca i uprkos tome što mi je muž rekao da zna da ga nikada neću prevariti, želela sam da našoj ćerki dam test očinstva. Razlog - ima zelene oči. Moj muž i ja nemamo zelene oči, ni moji roditelji, ni njegovi, niko u mojoj porodici ih nema. Muž je rekao da je to verovatno neka čudna genetska stvar, ali ja sam htela test za njegov mir. Stalno je odbijao jer mi veruje, ali njegova majka stalno komentariše njene oči, kao i ostatak njegove porodice koji stalno komentarišu da sam ga valjda varala.Čak i mojoj porodici je čudno što ćerka ima zelene oči.

Na njeno veliko zadovoljstvo, njen muž je na kraju pristao da uradi test očinstva i kako se očekivalo, rezultati su potvrdili da je on otac njihove ćerke. Ali nakon što je detaljnije pročitala rezultate, shvatila je da nešto nije u redu. "Naša ćerka je njegova, ali moj svekar nije otac mog muža. U braku su decenijama, pa mi pomisao da tašta vara mog svekra nije pala na pamet. Moj muž želi da se suoči sa majkom, ali ja mu kažem da sačeka. Da, ona je lažljiva i licemerna, ali moramo razmisliti o tome. Slažem se da bi moj svekar trebalo da zna, ali oboje smo umorni od brige o novorođenčetu, saznali smo nešto šokantno i nismo razmišljali racionalno - ispričala je žena.

foto: Shutterstock

Tvrdi da njen suprug sve ovo želi da kaže ocu, a iako to želi i ona, ne želi sada da trpi svađu. Sada se oseća krivom što je uopšte pristala na DNK test, koji je zapravo bio samo da bi ga umirio, i umesto toga započela kraj braka njegovih roditelja.

