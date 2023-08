IMALA 110 KG, PA SKINULA 50 ZAHVALJUJUĆI OVOJ DIJETI: 5 koraka je KLJUČNO, a gladovanja NEMA! "Preporodila sam se" (FOTO)

Pevačica Džesika Simpson doživela je jednu od najvećih transformacija u Holivudu. Nekadašnja slatkica u jednom je trenutku imala 110 kilograma, a onda je u rekordnom roku uspela izgubiti 50 i vratiti svoju staru liniju.

Pevačica i glumica otvoreno je progovorila o svojim problemima s alkoholom, ali i o tome kako joj je nakon treće trudnoće bilo teško rešiti se ogromnog viška koji se pre svega negativno odrazio na njeno zdravlje.

Reduciranom ishranom i redovnim treninzima potpuno je transformisala svoje telo, a kako se u međuvremenu saznalo, držala se takozvane dijete za resetovanje. Upravo zahvaljujući njoj Džesika je tri puta smršala, odnosno popravljala liniju nakon svake trudnoće, a koliko je zadovoljna novim telom otkrila je podelivši fotografiju u bikiniju.

"Tri puta sam izgubila i dobila 45 kilograma pa sam mislila da se ovaj trenutak neće dogoditi, ali napokon praznike provodim u bikiniju. Naporan rad, odlučnost i samopoštovanje. Plakala sam od sreće", napisala je Džesika.

Džesikin lični trener Harli Pasternak objasnio je za Women's Health kako je lepa glumica postigla ovaj veliki uspeh.

Ključ je u pet zdravih navika koje su postale deo Džesikine svakodnevice, a to su: svakodnevna šetnja, obroci po programu resetovanja tela, trening pod nadzorom, resetovanje uma i kvalitetan san.

Svakodnevna šetnja

Za ovako nešto vam nije potrebna teretana, a preporuka je imati najmanje 14.000 koraka dnevno. Pasternak je polako podsticao Džesiku da bude aktivna, počevši sa 6000 koraka dnevno, koje je s vremenom povećavao.

Ishrana prema programu resetovanja tela

Džesika je jela tri obroka i dva međuobroka iz Harlijevog programa resetovanja tela. Što znači da je veliku ulogu u njenom mršavljenju imala zdrava ishrana. Ovaj program, odnosno dijeta, omogućuje tri obroka i dva međuobroka svaki dan, a svaki obrok uključuje proteine, vlakna i masti, dok su međuobroci kombinacija proteina i vlakana ili proteina i masti. Ovaj plan zdrave ishrane prilagođen je svim potrebama, pa vam omogućuje da uživate i u svojoj omiljenoj hrani.

'Ako jedne večeri ima rođendansku zabavu, a drugo veče izlazak u grad, normalno je da će sebi ugoditi obe večeri, ali to je to, radi se o tome da to izbalansirate tako da to ne bude bolno ili drastično drugačije iz svog života pre nego što ste se odlučili na ovu dijetu', rekao je Pasternak.

Dijeta za resetovanje tela podeljena je u tri petodnevne faze. Svaka faza ima svoju ishranu i rutinu vežbanja.

Jedete pet puta dnevno, napredujući od većine smutija u fazi 1 do čvršćih obroka u fazama 2 i 3.

Faza 1:

Zamenite doručak, ručak i večeru smutijima i jedite 2 međuobroka dnevno. Bilo bi dobro imati barem 6000 koraka.

Faza 2:

Zamenite 2 obroka smutijima, pojedite 1 čvrsti obrok i uzmite 2 međuobroka dnevno. Za fizičku aktivnost, hodajte 10 000 koraka svaki dan, plus 5 minuta istezanja i kombinujte laganu vežbu.

Faza 3:

Zamenite 1 obrok smutijem i pojedite 2 niskokalorična obroka plus 2 međuobroka dnevno. Za telesnu aktivnost, hodajte 14 000 koraka plus energična vežba.

Nakon standardnih 15 dana dijete, trebali biste slediti plan obroka zacrtan u Fazi 3 uz jedan dodatak - dva puta nedeljno imaćete 'besplatne obroke' koji vam omogućuju da jedete ili pijete što god želite. Oni su uključeni kao nagrada i način da se izbegne osećaj uskraćenosti.

Pasternak sugeriše da stalno uskraćivanje omiljene hrane može dovesti do prejedanja.

Smutiji

Smuti se sastoji od četiri glavne komponente, čije sastojke možete menjati prema svojim željama:

foto: Profimedia

Tekuća baza: voda, voda s ukusom, nemasno ili nemasno mleko ili biljno mleko poput bademovog ili sojinog mleka.

Proteini: proteinski prah, tofu ili jogurt bez masti

Zdrave masti: avokado, orašasti plodovi ili semenke

Ugljeni hidrati s visokim procentom vlakana: Bilo koje voće - iako se bobičasto voće, narandže, jabuke i kruške preporučuju zbog sadržaja vlakana - plus lisnato zeleno povrće poput spanaća ili kelja.

Međuobroci:

Preporučujemo niskokalorične međuobroke koji imaju oko 150 kalorija, imaju malo šećera i sadrže najmanje 5 grama proteina i vlakana, kao što su: edamer, obične kokice pržene na vazduhu, celer s puterom od kikirikija, krekeri od punih žitarica s nemasnim sirom, kriške jabuke s delikatesnom ćuretinom.

foto: Shutterstock

Obroci:

Preporuka je da hrana bude minimalno obrađena.

Salate: lisnato povrće s voćem, orašastim plodovima i nemasnim proteinima poput pečuraka ili piletine, s domaćim prelivom od maslinovog ulja.

Sendviči: napravljeni od zrnastog hleba, delikatesnog mesa, povrća i začina s malo masti ili sira

Supe: supe sa niskim procentom natrijuma, supa od povrća sa nemasnim proteinima poput graška ili pilećih prsa, poslužena sa zrnastim hlebom.

Obroci: nemasni proteini poput pilećih prsa ili škampa, plus povrće, začini i smeđa riža ili rižini rezanci, umućeni belanac s povrćem, nemasni sir, začini i ugljeni hidrati bogati vlaknima poput tosta ili krompira.

Osim toga, dopuštena su samo nekalorična pića poput vode, vode s ukusom, crne kafe i nezaslađenog čaja.

Trening pod nadzorom

Vrlo je važno da u početku, pogotovo ako imate višak kilograma, trenirate uz nadzor kako biste izbegli povrede. Džesika je imala 3 treninga nedeljno u trajanju od 45 minuta.

"Resetovanje uma"

Džesikino mršavljenje bilo je puno više od fizičke aktivnosti i pravilne ishrane, uključivalo je potpunu posvećenost sebi i svom zdravlju. Što znači da je radila i na jačanju i čišćenju svog uma, ostavljajući telefon i druge oblike komunikacije barem sat vremena dnevno, kako bi se rešila stresa od prevelike količine informacija.

'Isključivanje društvenih mreža barem na sat vremena svaki dan pomoglo joj je da mirno spava', rekao je Pasternak za E News.

Kvalitetan san

Dobar, kvalitetan san bio je ključ Džesikinog uspeha, spavala je najmanje sedam sati svake noći.

'Toliko ljudi potcenjuje važnost sna, a on je izuzetno važan kada ste u procesu promene i pokušavate smršati', rekao je Harli. Kad završi svoje dužnosti, javiće se Harliju.

'Svake večeri pre spavanja poslala bi mi e-mail u kojem bi mi pokazala da je izvršila svih pet zadataka, na taj bi način otišla u krevet s osečajem postignuća. Postigla bi svoj cilj, dobro jela, uskladila svoje obaveze' , objasnio je lični trener.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

00:06 Ivana Peters pokazala kako napreduje dijeta