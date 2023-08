SJAJAN HOTEL U BLIZINI ŠARMANTNE MARINE: Polasci za Tunis i Antaliju iz Beograda i Niša

Tunis - egzotična zemlja, prelepih kontrasta, koja predstavlja prirodni most između Afrike i Evrope, spaja miris mediteranskog zelenila i peska Sahare sa juga. Zemlja magreba koja se graniči sa Alžirom na zapadu i Libijom na jugoistoku, ostatak države ograničen je Sredozemnim morem čija se obala proteže čak 1300 km sa prelepim dugim i širokim peščanim plažama. Tunis je, zbog povoljne primorske klime, veoma popularna turistička destinacija i tokom zime.

Hotel Marhaba Palace 5* se nalazi u srcu mesta Port el Kantaoui, na pešačkoj udaljenosti od luke i centra. Od aerodroma Monastir udaljen je oko 26km, a od Soussa oko 7km.

Marhaba Palace 5* je hotel visoke kategorije koji je otvoren tokom cele godine. Poslednji put je renoviran 2016. i 2017. godine. Ima 330 smeštajnih jedinica, 2 junior suita sa pogledom na baštu, bazen ili plažu. Osim glavnog restorana, gostima su na raspolaganju i à la carte restoran, bar salon sa terasom, Moorish bar, Pool bar, Beach i American bar tokom sezone. Za najmlađe je tu dečiji klub (4-12 god), igralište za decu i dečiji bazen sa fontanom.

Hotel se nalazi na svojoj plaži. Upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna, dok su peškiri dostupni uz depozit.

U ovom hotelu sve sobe imaju balkon, SAT TV, klimu, mini bar, sef, telefon, kupatilo sa odvojenim toaletom, fen za kosu. Hotel raspolaže ukupno sa 332 smeštajne jedinice mogu imati pogled na baštu/ bazen ili na plažu. Izvan koncepta su room service i telefon, koji se dodatno doplaćuju ukoliko se te usluge koriste.

Usluga u Marhaba Palace 5* je All Inclusive – doručak, ručak, večera u glavnom restoranu (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, užine, kolači u određeno doba dana. Gostima su na raspolaganju i à la carte restoran (jednom u toku boravka besplatno uz prethodnu rezervaciju), Pool, Beach i Bar with stage. Korišćenje Moorish bara se dodatno naplaćuje. U koncept nisu uključena uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i Moorish bar, koji se dodatno plaćaju.

Hotel u ponudi ima 4 bazena: dva zatvorena (od kojih se jadan greje), jedan otvoreni sa morskom vodom i jacuzzi-jem i jedan dečiji bazen. Hotel ima dnevnu i večernju animaciju, terene za tenis i mini golf. Od sportskih aktivnosti dostupne su odbojka na plaži, košarka, fudbal, aerobik, bilijar, stoni tenis. Wi-Fi je besplatan u celom hotelu. Za lljubitelje sportova na vodi, tu je i centar za sportske aktivnosti na plaži, čije usluge nisu u sklopu koncepta, već kao individualni trošak. Gosti mogu bez doplate da koriste fitness centar, a masaže, hamam, jacuzzi, sauna se doplaćuju.

Na antalijskoj obali, možemo vam preporučiti Turkiz Deluxe Resort 5* koji se nalazi u prelepom, zelenom Kemeru, na svojoj plaži sa šljunkom. Renoviran je prošle godine, a nudi Ultra All Inclusive uslugu.

Ukoliko preferirate odmor na toplom afričkom kontinentu, ali više volite Egipat, u Hurgadi vas očekuje Marriott Beach Resort 5* , koji se nalazi na odličnoj lokaciju za one koji žele da obiđu Hurgadu detaljnije, ali takođe ima i divnu peščanu plažu, sa malim privatnim ostrvom do koga se dolazi mostićem. Gosti mogu napraviti izbor između All Inclusive i usluge polupansiona.

Osim letovanja u Tunisu, sada već možete napraviti plan za letnji odmor u Egiptu ili Turskoj , a naš savet vam je da svakako razmotrite pogodnosti ranih rezervacija i iskoristite popuste koje hoteli nude. To možete uraditi i sami od svoje kuće, posetom našeg sajta i uraditi online rezervaciju . Ukoliko više volite da to mi uradimo, možete nas posetiti u nekoj od poslovnica u Beogradu i Novom Sadu, ili pozvati call centar na 011 655 78 00.

