SRPKINJA I NJEN ODRASLI SIN ŠOKIRALI CELU ZEMLJU VIDEOM Neki ih brane, drugi napadaju: "Ladno zajahala sina za vrat!" (VIDEO)

Mama Sinjorina je veoma popularna TikTokerka, a iako ova društvena mreža najčešće okuplja veoma mlade ljude, ova žena je dokaz da sa zabavnim sadržajem svako može da bude atraktivan i poznat na ovoj platformi.

Nedavno je jedan njen snimak digao puno prašine u javnosti - pregledan je preko 1, 6 miliona puta, a izazvao je oprečne komentare javnosti.

Na snimku ona priča o tome koliko je radosna jer se njen sin vratio iz Amerike, a njeno izlaganje prate kadrovi na kojima se vidi kako majka i sin uživaju u zajedničkom odmoru. U jednom trenutku njen sin je nosi na krkačama kroz vodu, a upravo je ovaj prizor zasmetao korisnicima društvenih mreža.

Naime, mnogi tvrde da je ovakvo ponašanje neumesno u svetlu činjenice da je njen sin već praktično odrastao čovek, a ne dečak. "Za jednu majku previše slobodno ponašanje prema sinu, sramota", "Sve ok, samo da mama sedi na ramenima... To mi je malo neobično", "Edipovac u najavi", "Katastrofaa, rođenu majku da držim na krkačama", "Kakva crvena zastavica", "Žena je stvarno svestrana i zanimljiva, ali ovi videi sa sinovima su mi preterani", "Lepo je imati dobar odnos sa svojim, ali ne i ovako intiman", "'Mažem ga kao kad je bio mali', ali sad je veliki i ovo što radiš je bolesno", "Knjiški primer edipovog kompleksa", "Teško njegovoj budućoj ženi, samo ću to reći", samo su neki od komentara.

Mi smo kontaktirali i psihologe Ljiljanu Jagodić i Lea Ivaniševića kako bi prokomentarisali ovakav tip ponašanja i transparentno hvaljenje istim.

Ljiljana je istakla da ovakav odnos zaista ukazuje na Edipov kompleks, te sumnja da je ipak reč samo o marketingu i šali.

"Ovakvo ponašanje je definitivno preterano kad se radi o odrasloj osobi. Majka se zaštitnicki ponaša prema detetu do onog trenutka dok se dete ne osamostali. Čak ga podstiče i podržava u samostalnosti. Imajući u vidu da se, dodatno, radi o sinu, onda se zaista moramo zapitati gde su granice ovakvog ponašanja, i da li ovakav odnos ukazuje na razvijen Edipov kompleks kod sina, čim ovako nešto dozvoljava. Iskreno, možda je ovo samo dobar marketing, jer se u nekom trenutku spominje određena krema. Možda je samo bio cilj da se privuče veći broj gledalaca. Toliko je preterano, da se moram zapitati da li je moguće da je neko baš insistirajući na tome hteo da privuče pažnju", navodi Ljiljana Jagodić, psiholog.

Leo Ivanišević je mišljenja da je moguće je da su ga prosto snimili tako malo nezgrapno u želji da naprave zabavnu atmosferu za reklamu.

"Moguće je, takođe, da je šok efekat namerno tu, jer je potrebno privući pažnju kako bi se prodao proizvod. Svi mi koji padamo u nesvest, komentarišemo i delimo taj klip istovremeno promovišemo prizvod, dakle marketinški cilj je ostvaren. Pitanje je koliko bi nam sve to čudno delovalo da nisu u kupaćim kostimima i na bazenu, ili da je razlika u godinama očiglednija" - kazao nam je Leo.

Dodao je da ipak, mi na ovom videu ipak ne vidimo ključne detalje koji bi mogli otkriti da li je njihova bliskost ok ili je preterana - ne možemo zaključivati o stvarnoj dinamici njihovog odnosa na osnovu jednog Tik-Toka.

"Poenta je da dobar roditelj pušta svoje dete da odraste i da bude samostalno i da ga ne tretira kao dete onda kada je ono već odrasli čovek. Sa druge strane, u očima naših roditelja mi smo uvek deca za koju oni brinu, što je ok, sve dok nas ne vezuju za sebe i ne uslovljavaju time da smo dužni da brinemo o njima i ne odvajamo se od njih. Ne vidim ništa loše u tome da je majci nedostajao sin koji je duže vreme bio u inostranstvu i da je srećna što ga vidi. Kada su deca mala, roditelji su ti koji ih nose na leđima u vodi. Ovi ljudi su možda želeli da naprave foru i da urade obrnuto, pošto je sin sada veliki. Majka je mladolika i fit, razlika u godinama se ne vidi na prvi pogled i sve je utoliko čudnije, jer vizuelno liče na par. Mislim da sve to čini da nam video deluje neprikladno, iako (pored tog nosanja u vodi) njih dvoje ne rade ništa toliko neobično. Kada biste umesto ove žene zamislili neku "tipičniju" balkansku mamu u nekoj vrećastoj haljini za plažu sa slamnatim šeširom, sve bi izgledalo drugačije, zar ne? rekao je psiholog Leo Ivanišević.

Mama Sinjorina, inače, ima tri sina, a s vremena na vreme snima videe o odnosu sa njima ili njihovim zajedničkim trenucima. Dok najmlađeg ne prikazuje, iako redovno priča o njemu, dvojica starijih su povremeni gosti na njenom kanalu. Jednom prilikom snimila je sina Strahinju dok ga uči osnovnim elementima plesa na šipci, zahtevnoj tehnici koja zahteva puno snage i umešnosti. U drugom navratu podelila je video na kome pokazuje kako pakuje sina za more i bira odeću i potrepštine koje će on poneti.

