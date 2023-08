OVO SU MOJE RUKAVICE ZA UBIJANJE! Devojka otišla na sastanak sa muškarcem koga je upoznala preko aplikacije, pa USLEDIO ŠOK OBRT

Nedavno je jedna devojka na TikToku ispričala svoje loše iskustvo sa izlaska sa muškarcem, kojeg je upoznala preko aplikacije. Ona nakon sastanka "nedeljama nije htela ni da izađe iz kuće".

Da stvar bude gora, devojka koja priča o tome po zanimanju je savetnik za sastanke, što znači da savetuje druge po pitanju izlazaka i zabavljanja.

Kako je izgledao najgori sastanak?

Na najgorem sastanku na kojem je bila, njen dečko joj je, kaže, pokazao svoje " rukavice za ubijanje". Svoje iskustvo je podelila na TikToku, gde je objasnila da je reč o pilotu kojeg je upoznala pre dve godine.

- Kada sam stigla na mesto sastanka, on je rekao da se "nada da mi nije trebalo previše da stignem", na šta sam mu rekala da nije i da sam hodala oko 15 minuta. On je odgovorio da je to u redu, jer ne izlazi sa devojkama koje žive dalje od kilometra od mene - otkrila je ona.

Nakon toga, kaže, njen saputnik ju je naterao da pojede ručak, koji se sastojao od predjela, jela i deserta, a iako mu je rekla da je nedavno jela, on nije prihvatio ne kao odgovor.

A onda...

Kada je stigao račun, pitao ju je da li mogu da podele troškove, i koliko god to zvučalo strašno mnogim devojkama, to nije bilo ni blizu najgore što je rekao...

- Kada smo završili i spremali se da krenemo, oboje smo obukli kapute jer je bio februar, a on je navlačeći crne kožne rukavice rekao: "Ovo su moje rukavice za ubijanje..." - rekla je ona.

Pokušala je da pobegne

Uprkos svim njenim kasnijim pokušajima da pobegne što je pre moguće, muškarac je insistirao da je otprati kući.

- U jednom trenutku sam namerno pokušala da skrenem u bližu ulicu koja nije moja, samo da bi pomislio da smo stigli, ali je spremno rekao: "Pa ti ne živiš ovde, nismo ni blizu na petnaest minuta hoda“ - kaže ona.

Živela je u strahu

Kada je to čula, kaže, zaledila se, pa je odlučila da uđe u bilo koju obližnju zgradu, što je i učinila, pozdravivši portira uz širok osmeh, tražeći pogledom da potvrdi da ona tu živi.

- Nedeljama kasnije sam se okretala na sve strane na ulici, neprestano misleći da sam ga videla - rekla je.

Nakon ovog videa, na društvenim mrežama se povela prava polemika.

"Čim ste rekli da je pilot, znao sam da će biti loše“, napisao je jedan komentator. "Kao bivša stjuardesa kažem, kloni se pilota...", piše jedna devojka. "Zašto svi u komentarima kažu da su piloti ludi? Ne ulazim više u avion!", prokomentarisao je jedan korisnik.

