"NISAM ZNALA KOLIKO SAM NAIVNA DOK MI PIJANI MILIJARDER NIJE TRAŽIO OVO" Ispovesti lepotica koje su zabavljale BOGATAŠE po jahtama

Imućni i slavni priređuju zabave na luksuznim jahtama širom sveta, a takav vid provoda naravno ne može da prođe bez društva zgodnih devojaka. Mnoge devojke na taj način zarađuju, animirajući gospodu na mega jahtama krstareći svetom. Iako možda na prvi pogled izgleda kao posao iz snova, stvarnost je daleko gora od blještavila luksuza i lagodnog života.

Tri devojke koje rade u industriji zabave, otkrile su šta se zapravo događa iza zatvorenih vrata luksuznih jahti. U jednom su se složile, a to je da bogataši misle da mogu da kupe sve i da su sve one za "jednokratku upotrebu".

foto: Printscreen/Instagram

- Nisam shvatala koliko sam bila naivna sve dok me na jahti nije napao pijani milijarder u želji da ga intimno zadovoljim. Sad želim da upozorim druge na nimalo bleštavu realnost koja se krije iza glamura - započela je svoju priču manekenka Sara (27), jedna od tri žene iz Velike Britanije koje su mislile, ili to misle i danas, da je dobijanje plate za zabavljanje bogataša na luksuznim jahtama posao iz snova.

- Kada sam tek počela da živim u Dubaiju 2021. godine bila sam presrećna. Snimala sam katalog kupaćih kostima i jedna manekenka me pitala jesam li zainteresirana da dobijem novac za prisustvovanje na zabavi na mega jahti. Išla je ona i još dve devojke koje sam poznavala, a plata je bila 600 funti (oko 700 evra) za pet sati rada. Bila je to žurka za poznatog mužičara - rekla je.

- Uzbuđeno mi je pre polaska rekla: 'Sve što moramo da radimo je da razgovaramo s gostima, igramo, družimo se i poziramo u bikinijima. Mi smo tu da unesemo dašak glamura' - dodala je.

Sve je strogo poverljivo i devojke potpisuju ugovore

- Vozač nas je odvezao do jahte, gde nas je čekala vrhunska ekipa koja nam je napravila frizure i našminkala nas. Rečeno nam je da ne pijemo previše i nemamo intimne odnose s nikim. Ali, ako bi nam se neko svideo, mogle smo da flertujemo i eventualno se poljubimo - nastavila je i napomenula da se taj put dobro provela pa je odlučila da nastavi. Pozivali su je na jednu do dve slične zabave mesečno.

foto: Printscreen/Instagram

- To je jedan ceo tajnoviti svet za koji većina ljudi ne zna da postoji. Osećala sam se kao slavna osoba. Bila je to neka vrsta zavisnosti. Ponekad bih zaradila 1000 funti (oko 1170 evra) za sedam sati. Uvek je na tim zabavama bilo više devojaka nego muškaraca. Naučila sam da budem jasna u pogledu svojih granica. Nisam bila na prodaju, bila sam tamo samo za zabavu - ispričala je.

- Većina organizatora takvih zabava tražila bi od vas potpisivanje ugovora o tajnosti zbog poznatih ljudi koji su dolazili. Živela sam dobrim životom mesecima, ali onda su se stvari promenile prošlog maja tokom zabave na brodu u južnoj Francuskoj. Na brodu je bilo 12 devojaka i šest muškaraca, a ponuđeno mi je 1200 funti (oko 1400 evra) za pet sati rada. Odmah sam primetila da okruženje nije uobičajeno kao do sada - rekla je Sara i nastavila:

- Druge devojke su bile glasne i napadne u blizini milijardera, njegovih prijatelja i poznatog repera. Bile su spremne da učinie sve kako bi ti muškarci bili srećni i zadovoljni. Bilo je to ponižavajuće. Zbog svega toga smo izgledale kao eskort devojke, a to nas je dovodilo u opasnost. Jedan muškarac me je zgrabio s leđa i počeo je da me pipa. Bio je pijan i brbljao je. Bila sam užasnuta i uplašena. Plovili smo usred okeana, nisam imala gde da pobegnem. Osećala sam se zarobljenom. U suzama sam uspela da ga odgurnem od sebe uz pomoć prijateljica nakon čega smo tražile od organizatora da nas gliserom vrati na obalu. Drhtale smo i postale svesne koliko smo bile naivne. Kasnije sam čula da su se dve devojke onesvestile, a jedna je bila toliko pijana da je morala u bolnicu. Nakon tog iskustva sam se zaklela kako ću se držati podalje od svega toga. Postoji prljava strana takvih zabava, posebno u Evropi. Bogataši misle da mogu da kupe sve. Da smo im sve dostupne. Devojke bi trebale da se drže podalje od celog tog sveta - zaključila je Sara.

Šta se dogodi na jahti, ostaje na jahti

Lična trenerka Pipa (28) setila se zlatnog pravila takvih zabava koje glasi: 'Šta se dogodi na jahti, ostaje na jahti'. Ispričala je i kako se našla u tom svetu.

- Bila sam na profesionalnom slikanju na Ibici 2022. godine, kada me predstavnik firme za luksuzne jahte pitao da li bih želela da budem plaćena za zabavu. Rekao mi je da sve što treba je da izgledam lepo, sunčam se na jahti u bikiniju i time unesem glamur u zabavu. Prvo što sam pomislila je kako to zvuči predobro da bi bilo istinito. Bila sam skeptična, nisam želela da budem pogrešno okarakterisana kao eskort, ali uveravao me je da to neće biti slučaj i rekao kako na jahti postoje stroga pravila - ispričala je.

- Pitala sam da li mogu da dovedem prijateljicu i, nakon što je video njenu sliku, pristao je. Sledeći dan smo obe provele četiri sata na velikoj jahti razgovarajući sa društvom vrlo bogatih poslovnih ljudi. Bilo je deset devojaka i pet muškaraca, i sve smo dobile po 300 funti (oko 350 evra) za to. Sve vreme smo bile u bikinijima i većinu vremena smo provele sunčajući se. Radila sam tako šest meseci i zaradila na hiljade funti - dodala je.

- Upoznala sam milionere, muzičare, slavne osobe, filmske zvezde i njihove prijatelje. Dobila sam pristup najekskluzivnijim klubovima i živela sam san - rekla je i napomenula da je važno znati koje su tvoje granice i kada terba odustati.

- Imala sam pravilo da radim samo dnevne zabave i nikad nisam prihvatala pozive za one noćne jer nisam želela da stvaram pogrešnu sliku i sebi. Bilo je momenata kada bih se uštinula, koliko nisam mogla da verujem, sunčajući se pored poznate slavne osobe ili razgovarajući s milionerom o njegovom poslednjem poslu. Ali, nikad mi nije bilo dozvoljeno da ih slikam ili pričam o njima. Takav je bio dogovor, moralie smo da budemo diskretne -otkrila je.

- Organizatori takvih događaja uvek su me rezervisali zbog mog izgleda devojke iz komšiluka. Morale smo da budemo sređene i besprekorne. Ipak, nije sve bilo sunce i šampanjac. Jednom mi je kapetan jahte ispričao da je jedna devojka bila napastvovana na noćnom krstarenju i da su se devojke toliko napile da sutradan nisu mogle da se sete šta im se dogodilo - prisetila se i dodala da ona nikad nije popila više od dva pića na jahti.

- Konkurencija je bila velika. Uvek su dolazile mlađe manekenke koje su bile spremne da učine sve kako bi živele glamuroznim načinom života pa sam često brinula za sopstveni "rok trajanja" u tom svetu. Generalno, imala sam sjajno iskustvo i zaradila sam mnogo novca, ali sam bila oprezna. Odlučila sam da izađem iz toga dok je sve dobro. Odustala sam od toga kako bih se skoncentrisala na svoj posao ličnog trenera. Ne žalim ni jednog trenutka što sam bila plaćena za zabavu - zaključuje Pipa.

Neke devojke su se dobro udale

Karmen (27) je poslovna žena koja živi na visokoj nozi u Dubaiju. Vodi svoju firmu "Yacht Do You Want" i bavi se iznajmljivanjem jahti slavnim osobama i milionerima.

- Moj život danas je daleko od mog starog života u Lidsu, gde sam odrasla. Kad sam se tek preselila u Dubai, radila sam u ekskluzivnom klubu. Dobijala sam mnoštvo zahteva za zabave na jahtama i krstarenja od vrlo bogatih i slavnih muškaraca pa sam pre tri godine odlučila da pokrenem sopstveni posao - započela je Karmen.

foto: Printscreen/Instagram

- Iznajmljujem luksuzne jahte Instagram influenserima, sportskim zvezdama, poslovnim ljudima, milionerima i ljudima s A-liste. Potražnja za jahtama je 24/7 u Dubaiju i primam pozive u svako doba dana i noći. Cene najma kreću se od 100 do 5000 funti po satu (od oko 120 do 5800 evra) , zavisno o veličini jahte. To je solidan novac. Dobra hostesa na njima može da zaradi 100 do 200 funti (od oko 120 do 240 evra) za četiri sata rada. Ako devojka izađe s nekim koga je upoznala na jahti, to je njihova lična stvar - ispričala je.

- Čula sam za devojke iz Evrope koje su bile emocionalno i mentalno uništene kada se nisu pridržavale pravila ili su mislile da znaju bolje od ljudi poput mene, koji poznaju tu industriju iznutra. Od ključne je važnosti da poštuju stroge zakone u Emiratima, gde radim. Neke od tih devojaka su naivne i imaju prevelika očekivanja. Zato sam ponosna na posao koji vodim - nastavila je.

- Devojke mi veruju. One znaju da radim u njihovom najboljem interesu i da su potpuno zaštićene. Svako ko prekrši moja pravila biće izbačen s jahte. Ne želim da devojke u bilo kom smislu budu povređene. Cenim i poštujem zakone ove zemlje. U Dubaiju policija patrolira lukom tako da je ključno da sve bude kako treba. Znam neke devojke koje su upoznale neverovatne muškarce na tim zabavama, a neke su se čak i udale. One žive luksuznim životom o kojem većina žena može samo da sanja - zaključila je, a prenosi The Sun.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

