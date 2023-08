SKANDALOZNE ORGIJE UNIŠTILE SU JOJ BRAK! Ispovest žene koja je DOTAKLA DNO: Prekršila sam SVETI ZAVET i ostala bez svega što imam!

Influenserka Tejlor Frenki Pol (29) u junu prošle godine podigla je pravu buru na internetu, kada je obelodanila kako se rastaje od muža zbog seks skandala u njihovoj verskoj zajednici u Juti.

Tejlor i njen tadašnji suprug Tejt bili su deo mormona, hrišćanske verske zajednici zastupljene u Americi, koja ima strog zakon čednosti koji nalaže beskrompomisnu vernost u braku i uzdržavanje od odnosa pre braka. No, Tejlor je prešla granicu, a to je rezultiralo ne samo njenim razvodom, već još nekolicine članova njihove zajednica. Ona je o svemu progovorila na #MomTok grupi na TikToku koja okupljna kreatore sadržaja koji se deklarišu kao mormoni.

- U dvadesetim sam, razvodim se, započela sam terapiju, živim sama sa dvoje dece - priznala je ona u snimku na kome se vidi kako stoji sama u praznoj kući usred selidbe.

U narednim danima objavila je još nekoliko snimaka, a svi manje više pokazuju kako se pakuje ili priseća starih dana sreće u braku.

- Ceo moj život se raspada. A ne mogu ni da kažem zašto... a da ne povučem sve na dno - proiznala je u jednom od video snimaka.

Tejlor i Tejt imaju dvoje male dece zajedno - ćerku Indi i sina Oušna, ali dok ova influenserka delila retrospektivu srećnijih vremena, njen muž očigledno nije delio takve emocije. On je izbrisao sve fotografije i video snimke sa Tejlor sa svojih društvenih mreža.

Pratioci ovog para bili su prilično zbunjeni - jer se već dugo spekulisalo da je ono što predstavljaju na društvenim mrežama samo scenario. Čak su mislili da je najava razvoda samo marketinški trik. Takođe, Tejlor je poznata po čudnom smislu za humor, pa su mnogi pomislili da je i ovo jedna od njenih šala.

Pozadinu priče iza razvode otkrile su nekadašnje Tejlorine prijateljice, koje su prestale da je prate, a pritom su lajkovale sve komentare koji sugerišu da je infulenserka zapravo prevarila muža, potvrđujući takve navode.

Tejlor je na kraju progovorila o svemu u prenosu uživo, tvrdeći da su se ona i Tejt dogovorili da isprobaju takozvano "meko svingovanje" sa svojim prijateljima, a ovaj pojam podrazumeva seksualne odnose bez penetracije. Ona tvrdi da su imali dogovor da će menjati partnere među sobom, ali da neće "ići do kraja".

"Zabrljala sam i gubim sve što imam"

- Imali smo dogovor, svi mi, ali ja sam prekršila taj sporazum. Ja sam zabrljala, i očigledno gubim sve što imam... To je istina - rekla je i dodala da su se i druge žene družile među sobom, ali i sa muževima jedne drugih.

- Niko ovde nije nevin. Svi su završili sa svima u ovoj situaciji. Da, izbegavaju me zbog toga, ali nije to bilo kao da sam išla okolo sa mužem moje prijateljice. Bili smo na žurci, postala sam napadna, i otišli smo sa strane i sami radili neke stvari, a ne sa grupom - objasnila uz insistiranje da je to bila "jednokratna afera".

- Bila sam prijatelj sa ovim ljudima i provodili smo mnogo vremena zajedno. Bili smo intimni u nekoliko navrata. Bezveze je što ovo moram da priznam, jer zapravo niko ne želi da prizna da je umešan u tako nešto - zaključila je i dodala da su ona i Tejt imali i drugih problema u braku, ali da je ovo bila kap koja je prelila čašu.

"Za godinu dana proživela sam nečiji ceo život"

Ova brineta je ipak nastavila sa svojim stilom života - i dalje aktivno snima najrazličitije detalje svoje svakodnevice i od toga zarađuje, a nedavno je podelila video u kome navodi kroz šta je sve prošla za samo godinu dana života.

foto: TikTok/ taylorfrankiepaul

- Bila sam udata, sada sam razvedena, živim sama prvi put sa moja dva deteta. Nisam imala predstavu šta je vanmaterična trudnoća, a sada sam i sama iskusila jednu. Naučila sam šta su pravi prijatelji. Bila sam uhapšena i provela sam noć u zatvoru. Nisam videla decu nedeljama, došla do tačke u kojo više nisam želela da živim zbog krivice i kajanja. Onda sam krenula na terapiju, počela da pijem antidepresive koji su mi pomogli da izađem iz rupe u kojoj sam bila - navela je ona.

Tejlor je, inače, pre nekoliko meseci upoznala novog dečka - Dakotu, koji neodoljivo podsećša na njenog bivšeg muža, a i sam je mormom. Par sada živi zajedno, vode računa o deci ove Amerikanke i redovno snimaju zajedničke klipove.

