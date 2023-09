"NI SLUČAJNO NEMOJTE IĆI NA DIJETU, VEĆ URADITE OVO": Legendarna glumica otkrila tajnu VITKE LINIJE u 91. godini (FOTO)

'Vežbala sam s fizioterapeutom i to preporučujem starijim muškarcima i ženama koji žele ostati u formi. Pola sata dnevno to radim i shvatila sam da mi to daje energiju', rekla je glumica Džoan Kolins (90). Britanka ima vitku liniju, a ispričala je kako redovno vežba, ali i pazi na ishranu. Ipak, što se tiče dijeta, dala je posebnu instrukciju

.'Nemojte ići na dijetu, samo jedite manje. Ako treba da smršate nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuvana jaja i brokoli tri dana. Ako želite nešto grickati, pojedite još brokolija. I vežbajte, koliko god to mrzili, morate', govori.

foto: justinpalmer_ldn / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Glumica ne staje ni na poslovnom planu.

U procesu je objave svoje 19. knjige, a ubrzo će krenuti i na set jer počinje snimanje novog filma u kojem glumi vojvotkinju od Vindzora, Volis Simpson. Reč je o filmu koji će govoriti o tome kako je živela vojvotkinja nakon što je preminuo njen muž, nekadašnji kralj Edvard VIII.

foto: Profimedia

Želja legendarne Džoan Kolins je živeti barem do 100., a smatra da će to uspeti ako se bude pridržavala sadašnjeg plana življenja - pravilna ishrana, vežbanje i nega kože. Glumicu mnogi pamte po ulozi u seriji 'Dinastija'.

foto: Profimedia

Za razliku od mnogih zvezda današnjice koje u mladosti kreću s estetskim korekcijama i intervencijama koje često nisu još potrebne, Kolins kaže kako ne voli odlaske na injekcije. Požalila je što je isprobala botoks.

'Jednom sam isprobala botoks, pre mnogo godina, i bilo mi je to užasno. Ja sam glumica i moram zadržati dobru mimiku lica', rekla je.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

01:06 LAVLJA DIJETA