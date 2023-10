JANA IMA 41 GODINU I NIKAD NIJE VODILA LJUBAV NI BILA U VEZI: Potapšu me po leđima i kažu "o, Bože, jadna ti!" Više se ne pravdam

"Biti sam je divno!", kaže Jana Kramer (41). Ona nikada nije bila u vezi, držala se za ruke ili poljubila.

"Ne propuštam ništa", rekla je ona očigledno pogađajući suštinu.

Jana Kramer ima 41 godinu i nikad nije bila u vezi. Ona takođe "ne čuje" da biološki sat otkucava niti ima preveliku potrebu da spava sa nekim. Jana je već duže vreme uzor mnogima na društvenim mrežama. Uz njen status veze, ona otvoreno priča i o školskom zlostavljanju koje je preživela kao dete i tinejdžerka, kao i poremećaju u ishrani od kog je patila godinama.

Ona je dala intervju nemačkom Fokusu koji prenosimo u celosti:

Kako reagujete na navodno dobronamerni savet: Pravi tek treba da se pojavi?

- To me je oduvek nerviralo, ali sada znam da su to pričali iz najbolje namere. Postoje ljudi koji se veoma snažno definišu kroz vezu i za koje je apsolutno važno da imaju partnera. Jer u suprotnom bi mogli da se osećaju nepotpuno, nedostojno ili na neki način pogrešno. A ako mi požele nešto što je praktično neophodno za njihov život, onda je to samo ljubazno.

Znači više nije dosadno?

- Ne, jer više ne osećam potrebu da se pravdam. Ili zavisi: ako smo imamo radoznalosti jedni za druge, onda volimo da pričamo. Ali kada me neko potapše po leđima i kaže: "O Bože, jadna ti", pomislim u sebi da verovatno postoje razlozi zašto se neko toliko definiše kroz vezu. Ali nije moj posao da igram terapeuta.

Ali nije li i izvrgivanje ruglu "biti sam" društveni problem, a ne problem pojedinca?

- To je tačno. I mislim da je šteta što se to još uvek tako gleda. Iz tog razloga, mnogi ljudi još uvek imaju velike inhibicije da jednostavno kažu: Hej, ja imam potpuno drugačije ciljeve u životu od osnivanja porodice i veze.

Kad god se tema pojavi, ljudi vam kažu da a) nešto nije u redu i b) svi počinju da traže greške. Predebeo, suviše mršav, preglasan, suviše tih, previše obrazovan, previše neobrazovan, itd - kad god se ta tema pojavi, mnogi ljudi odmah imaju mišljenje o tome. Za mene, na primer, da sam sebična i da mislim samo na sebe. Ni to nije tačno, jer imam mnogo veza, samo ne romantičnih sa držanjem za ruke, ljubljenjem i seksom.

Ali ne biste potpuno otpisali romantičnu vezu.

- Više ne isključujem ništa u životu. Da budem iskrena, postala sam srećna, a nikada u životu ne bih pomislila da je to moguće. Dakle, da, naravno da može da se desi da ću u nekom trenutku biti voljna da nekome dam ovaj prostor.

Ali trenutno ne znam kada, gde i kako. Ali ako se neko pojavi iza ugla i pomislim: Vau, vredi, baš me zanimaš ili da osećam nešto mnogo jako, onda sam tu! Mislim da ne možete živeti ispunjen život ako isključite stvari od samog početka. Osim što jedenja ostriga, na primer, to zaista mogu da isključim (smeh).

Pišete da nemate seksualnu želju. Čak i ako vi to sami ne zovete tako, iza toga bi mogla da bude aseksualnost, zar ne?

- Nisam tip koji se zavarava, ali kada ljudi dođu i kažu da se zbog mene osećaju shvaćeno i manje usamljeno jer su i oni aseksualni... Pa, sad nisam stručnjak, ali kad god se neko oseća manje sam kad mi stavi neku etiketu, onda molim vas: Etiketirajte me!

Ali nikome nisam obećala niti pristala da nikada u životu neću imati seks. Mogu slobodno da odlučujem i menjam to u bilo kom trenutku. Ali sada ne osećam tu želju ili potrebu, tu požudu... ako tako može da se kaže?

Pa da, nemam taj osećaj zadovoljstva. Kada nekoga pogledam, ne razmišljam o tome kako bi bilo lepo da ga poljubim ili spavam sa njim.

Dakle, to nije odricanje.

- Tačno, to je velika razlika. Nedavno sam imala zanimljiv razgovor o ovome preko Instagrama. Zato što je žena rekla: Ja sam kao ti, ja sam u celibatu. Želela je da čeka do braka iz verskih razloga.

I pitala me je kako ja to mogu da izdržim. Ali meni nije tako. Uzdržavanje znači odricanje od nečega. Ne odustajem, samo ne želim da se prisiljavam na nešto samo zato što drugi misle da je to ono što sada moram da radim.

foto: Horst Galuschka / AFP / Profimedia

S druge strane, vi ste potpuno isključili rađanje i decu.

- Da, definitivno sam rešila da nemam da decu. Imam decu oko sebe i nije da ne osećam ljubav kada držim ova mala čuda u naručju. To mi stvarno slama srce, neću ga više davati. Ali sam sasvim sigurna da ne želim svoje.

Zašto? Samo ako želite da odgovorite...

- Jednostavno nisam spremna... ili da to kažem ovako: mislim da ako odlučite da imate dete, onda je to stoprocentna odluka.

Kada imate dete, imate odgovornost i svako dete zaslužuje da ga se bezuslovno voli i stavlja na prvo mesto. I nisam spremna da se bezuslovno predam nekom. Osim toga, nemam vremena, nažalost, nemam vremena ni za psa (smeh).

U detinjstvu ste doživeli neke teške napade i maltretiranja. U svojoj knjizi takođe opisujete ova iskustva i koliko vas neka još uvek prate. U kojoj meri "biti sam" može biti i neka vrsta unutrašnjeg zaštitnog mehanizma - iz straha da možda neće biti dovoljno?

- Nedavno sam ponovo razmišljala o tome jer me je jedna devojka to pitala... ali ne, stvarno bih rekla da sada mogu potpuno da razumem kada me ljudi smatraju privlačnom (smeh).

I ja volim sebe. I naravno, i ja sam radoznala. Zanima me da vidim da li ću i ja naći nekog privlačnog.

Ali za sada je više ovako: mora prvo da se pojavi. Na primer, nakon pitanja na intervjuu kao što je vaše. Kad sam napolju, ponekad podsetim samu sebe: proveri da li ti je neko privlačan. Moram da se podsetim, da tako kažem, da ovaj osećaj ne dolazi prirodno.

foto: Instagram/jana.craemer

Inače, ne znam šta bi me sprečilo. Nemam nikakav strah od vezivanja ili manjak poverenja. Naprotiv, imam veoma, veoma intenzivne dugoročne veze i mogu se divno odreći kontrole i bezuslovno verovati ljudima.

Zapravo mislim da bih imala prednost u potencijalnoj vezi. Nemam nikakvih već postojećih tereta i ne nosim sa sobom torbu problema iz starih veza. Mislim da ako imam vezu, ona će biti samo uzbudljiva i lepa. A ako ne uspe, iz bilo kog razloga, to ne bi bilo loše. Može li se to dogoditi? Ne znam, ali ne isključujem ništa.

Vi ste slavna ličnost sa društvenih mreža i sa nekoliko stotina hiljada pratilaca na Instagramu i TikToku. Da li dobijate puno poruka?

- Da, pogotovo otkako je knjiga na tržištu. Dobijem oko 400, 500 poruka dnevno.

U svojoj knjizi obrađujete mnoge teme. O čemu vam najviše pišu?

- Mnogi ljudi mi pišu govoreći da stalno lažu jer se ne usuđuju da kažu da nikada nisu bili u vezi ili da nikada nisu imali seks. Onda ima i drugih koji mi pišu da su u vezi, ali samo zato što svi drugi kažu da moraju. Oni takođe žive svoj život za druge, da tako kažem.

Ili čak nasilni: mladi studenti koji mi pišu govoreći da imaju izazov u školi da svi sada izgube nevinost. Prosto je strašno što se to prenosi. Ponosim se kad mi pišu: Nisam to uradio jer znam da ni ti nisi dozvolila da te nateraju. Lep je osećaj znati da se zahvaljujući meni ovo mnogo, mnogo ljudi više ne oseća tako usamljeno.

(Kurir.rs/A.M./Focus.de)

