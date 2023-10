UPUSTILA SAM SE U VRELU AFERU SA KOMŠIJINIM SINOM (19): Moj muž samo sedi na TROSEDU, a intimne odnose imamo samo 1 NEDELJNO

Udala se kada je imala 21 godinu. Šestnaest godina kasnije kaže da je njen brak sa tri godine starijim mužem (39) u velikoj krizi kao i da se ona upustila u aferu sa 19- godišnjim momkom, sinom svojih komšija. Šta je iniciralo probleme u braku, a šta preljubu?

"Ne pazi na svoj izgled, pije previše i nikada ne želi da radi bilo šta u društvu drugih judi. Nikada me ne vodi nigde. Smeta mu kada pozovem prijatelje na druženje jer onda ne može da gleda sport na televiziji", rekla je i napomenula da su njihove ćerke punoletne i da provode sve više vremena van kuće (iako on radi), zbog čega je ona sve češće sa suprugom pa se oseća zarobljeno u toj vezi.

Naglasila je da seksualne odnose imaju jednom nedeljno- subotom i da njen muž nakon toga zaspi. Nakon što se nedavno pored njih doselila nova porodica, počela je aferu sa znatno mlađim momkom.

"Zgodan je i podseća me na mog muža kada je bio mlađi. Jednog dana nije mogao da uđe u stan, zaboravio je ključ pa me je pitao da li može da se istušira kod nas, pristala sam i donela sam mu peškir, a on je bio go u tuš kabini. Okrenuo se prema meni i poljubila sam ga".

Rekao je da mu se dopala do prvog dana i nakon toga se viđaju svakodnevno, dok je njen muž na poslu. Poručila je da je srećna, ali i da ne zna šta da radi.

"Ako se ovo nastavi, ne postoji srećan kraj. Možete li da zamislite šta će vam reći ćerke? Ili vaš muž? Brak pun strasti i ljubavi se ne dešava sam po sebi, za to se treba potruditi. Prekinite sa aferom. Recite mužu da ste nesrećni i radite na vašem odnosu", savetovala ju kolumnistkinja The Sun Deidre.

(Kurir.rs/Blic žena)