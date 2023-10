NAŠLA ČOVEKA SVOJIH SNOVA, A ONDA SE SVE PRETVORILO U KOŠMAR! Devojka je saznala ŠOKANTNU istinu: "On je sve to vešto skrivao!"

Jedna devojka je podelila kako mislila da je našla čoveka svog života, samo da bi se ispostavilo da je vodio dvostruki život.

Na jednom sajtu koji se bavi objavljivanjem ispovesti, devojka je otkrila na koji način je saznala da je njen dečko zapravo oženjen:

- Upoznala sam jednog dečka jedne večeri u izlasku! Čovek mojih snova, rekla bih. Razmenimo brojeve telefona, otpočnemo vezu. Sve lagano, bez ikakvog cimanja i svađa prvi put. Desi se da dobijem posao u jednoj izdavačkoj kući. Tu me dočeka jedna sasvim pristojna i ljupka devojka i u sve me uputi. Da skratim priču, moj čovek iz snova je zapravo njen muž sa kojim ima dvoje dece. Sela sam sa njom i ispričala joj sve.

Kako je sve dobro glumio i krio, kako nikada nije telefon sakrio od mene, čak mi je i davao telefon da par puta naručim hranu, nisam nikada imala razloga da sumnjam. Samo je počela da plače, a i ja sa njom. Nadam se da će se ona otarasiti gada, jer je ne zaslužuje. A ja da ću naći nekog pristojnog i normalnog - napisala je ova devojka, a onda dobila i nekoliko komentara:

- Ovo mi je za ne poverovati, kao neki film da gledam.

- A zasto kažete devojci da je neverovatna priča? Zar niste svesni da svašta ima. Moje koleginice muž je dugo bio u vezi sa njenom najboljom školskom drugaricom i kućnom prijateljicom. Dolazila, na slave, rođendane, išla sa njima na more. Jednom koleginica ode kod nje nenajavljeno u vikendicu i tamo zatekne muža i nju kako vode ljubav. Neverovatno, a istinito. Evo razvode se, a tri deteta imaju i četvrto na putu.

- Šta je sa ovim muškarcima, zaista mi nije jasno.

- Ne zna se više ko je gori! Muškarci ili žene! Užas!

- Problem je što žene nesvesno privlače takvi muškarci, a i oni umeju da igraju te igrice sa njima. A kada dođe neki normalan, one nisu zainteresovane...

- Možda je priča izmišljena, ali ovo se meni dogodilo. Čovek me muvao 6 meseci i ja aj više, reko uporan, sigurno mu se dopadam, a pazi ovo, čovek kod kuće ima ženu i dete na putu i ja kad sam to saznala kažem mu, on kaže pa kakve to veze ima. E to ti je bol u k, za osećanja drugih.

- Bravo za tebe što si rekla sve ženi, samo nemoj da bi kojim slučajem ostala sa njim, kad ga ona ostavi.

- Moj muž me uporno varao s mojom koleginicom s posla, ali nikad nije hteo to da prizna. I ona je u braku.

