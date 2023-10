ŽENE O PARTNERIMA SA KOJIMA SU BILE: "Imala sam preko 50 ljubavnika i nije me sramota, muškarci bi se ponosili mojim brojem"

Britanska seksualna stručnjakinja Trejsi Koks razgovarala je s tri žene koje se nimalo ne sramote 'broja' svojih partnera.

Često hvaljeni prosek je '10', ali iznenadio bi vas broj dama čiji ukupni broj ljubavnika iznosi 30 ili više.

Lako je proceniti broj seksualnih partnera ako ste životnog partnera upoznali rano u životu i ubrzo nakon toga dobili troje dece. Ali šta da se to nije dogodilo, što ako niste upoznali nekog značajnog do svoje 40., koliko je onda ljubavnika prihvatljivo...

foto: Shutterstock

Tri žene su se poverile Trejsi i podelile svoje intimne priče o tome kako je njihov ukupni rezultat bio veći od 'norme', donosi Daily Mail.

'Volim igrice i seks na početku je uvek neverovatan'

Debi (62) je u dugoj vezi i nimalo joj ne smeta njen 'broj' ljubavnika.

- Volela bih da drugi imaju drugačiju perspektivu o ovome, a ne da se sramote žene zbog broja njenih seksualnih partnera - kaže Debi.

Koliko ljubavnika imate u životu zavisi od toliko različitih faktora, kaže ona. Vaspitanje, želja za seksom, koliko ste pustolovni i znatiželjni i kakve osećaje i moral vežete uz seks s nekim. Spavanje s nekoliko ili puno njih ne čini jednu osobu drugačijom od ostalih.

- Jednostavno je i glupo tako razmišljati. Odrasla sam u seksualno popustljivoj kući. Moji roditelji nisu bili religiozni i odavali su utisak da je seks nešto što se radi u vezi punoj ljubavi. Svi moji prijatelji želeli su da imaju roditelje poput mojih. Ponašala sam se poput ostalih iz moje generacije i imala sam nekoliko dugotrajnih veza, između 2-4 godine, jednu za drugom, nakon što sam počela da imam seks. Do svoje 25. imala sam pet ljubavnika - priča Debi i dodaje kako je potom bila sama 5 godina jer se fokusirala na svoju karijeru.

foto: Shutterstock

Bila je, kaže, vrlo ambiciozna, kao i svi njezini prijatelji, i nije razumela žene kojima su brak i deca krajnji cilj.

- Moja mama je govorila da sam kao sin, a ne kao ćerka. Bila je u pravu. Žene su se tada ponosile što se ponašaju kao muškarci. Volela sam seks. Imala sam jak seksualni nagon. Nikada nisam volela veze za jednu noć, ali takođe nisam videla nikakav problem u tome da imam odnose koji su podrazumevali samo seks. U tom sam razdoblju imala oko 6 ljubavnika godišnje. Svaka od tih veza trajala je otprilike jedan ili dva meseca. Je li to promiskuitetno? Mislim da nije - ističe ona.

Nikada nikog nije lagala niti je iko povredio, priznaje

- Bilo je to stvarno ugodno razdoblje u mom životu. Volela sam svu tu jurnjavu i seks na početku uvek je neverovatan. Moram to da doživim uvek iznova. Moji venčani prijatelji bili su otvoreno ljubomorni i morali su da žive 'kroz mene' - kaže žena.

Upoznala je muža kada je imala 30 godina. Nikada nisu jedno drugom postavili pitanje o tome koliko su ljubavnika imali ranije.

- Nikada nisam vidjela smisao postavljanja tog pitanja partneru i nikad nisam na njega odgovorila. Mislim da je ono što se dogodilo pre mene njihova stvar i obrnuto. Nikada nisam bila pod pritiskom da odgovorim, a da je neko isti vršio nada mnom, ne bih imala odnos s njim. Bila sam u srećšnom braku sa svojim suprugom 13 godina. I ne, nisam imala želju varati. Kad sam s nekim, verna sam 100 posto - ispričala je.

foto: Shutterstock

Razlaz sa suprugom bio je prijateljski i ostali su prijatelji, kaže ona.

- Nisam uopšte bila zainteresovana za seks dve godine nakon razlaza. Ali onda se želja vratila, pojavili su se ljubavnici i idućih desetak godina naizmenično sam imala tri ili četiri ljubavnika godišnje i veze koje su trajale oko godinu dana. Bilo je to i za mene razdoblje eksperimentisanja. Izašla sam s tipom koji voli seks u troje. Nikad to nisam probala, ali sam bila znatiželjna. Imali smo po jedan od svake vrste, mi sa ženom i mi s drugim muškarcem. U potpunosti sam uživala u oba iskustva - priča ona.

Sa svojim sadašnjim partnerom je od svoje 56. On je bio dva puta oženjen i, poput nje, bio je vrlo seksualno aktivan u međuvremenu.

- Volim da slušam njegove priče o seksu i on voli da sluša moje. Nismo ljubomorni i malo se smejemo svemu tome. To svakako znači da se niko od nas ne osvrće unazad i ne žali što je propustio seks. Jako sam zadovoljna svojom seksualnom prošlošću i ne osećam sram zbog broja ljubavnika koje sam imala. Zašto bih, zaboga? - zaključuje Debi.

'Muškarci su manje ugroženi znajući da su neke od mojih bivših ljubavnika bile žene'

Olivija (31), obučava se za seksualnu terapeutkinju i kaže da se seksa od svoje 16 i ima oko tri do četiri ljubavnika godišnje.

- To je sasvim prihvatljivo u mom krugu prijatelja jer smo većina samci. I svi smo studirali psihologiju ili studije temeljene na seksu; mešavina rodnih studija, seksualnog zdravlja, savetovanja za parove i seksualne terapije. Očito je da ne predstavljamo normu jer imamo veći interes za seks od drugih. Ali mi smo takođe privlačni, otvoreni pojedinci koji vole seks, pa se ne razlikujemo toliko od mnogih drugih mladih. Da, nekolicina nas je spavala zajedno, to je normalno u svakoj grupi prijatelja. Ali to nikad nije stvaralo probleme - priča Olivija.

Smatra da postoji nekoliko tačaka koje stvarno treba naglasiti.

- Prvo, puno muškaraca još uvek ima osećaj vlasništva nad ženama s kojima su u vezi. Oni ne žele samo da kontrolišu s kim one spavaju od tada pa nadalje, već i s kim su spavale pre. To proizlazi iz nesigurnosti. Razmišljaju o tome kako se ona usuđuje da spavati s muškarcima koji su viši, u formi, zgodniji, bolji od njih s većim penisima i boljim ljubavnim veštinama... Bi li bilo promene da su neki od njezinih bivših partnera žene, a ne muškarci? Odgovor na to je da - smatra Olivija.

Ovom tipu muškarca ljubavnice ne prete jer još uvek veruju da 'prava žena' obožava penis. Tu greše, kaže ona.

Šta dovodi do druge tačke koju želi da naglasi.

foto: Denys Kovtun / Alamy / Alamy / Profimedia

- Moja generacija je znatiželjnija i pustolovnija od onih pre. Ne etiketiramo stvari i radoznali smo sve jednom isprobati. To iskustvo nećete steći ako imate šačicu ljubavnika. Prošla sam kroz razdoblja kada sam spavala samo sa ženama, razdoblja kada sam se osećala vrlo privrženo muškarcima, i razdoblja kada me nije briga za pol, otvorena sam za svakoga koga smatram privlačnim - kaže ona i ističe kako žene vole seks jednako kao i muškarci.

Prosudba društva je, smatra, ta koja ih sprečava da kažu 'da' seksu u jednakoj meri kao što to čine muškarci.

- Mislim da većina muškaraca misli da sam imala puno seksa zbog diplome koju sam odabrala. To je još jedna zabluda. Bilo je mnogo njih koji su tome pristupili iz vrlo ozbiljne, akademske perspektive. Kad bih morala pogađati, rekla bih da se pola razreda puno seksalo, a da se druga polovina uopšte nije seksala - misli Olivija.

Nikad se neće izviniti zbog broja ljubavnika koje je imala i, kad bude imala decu, neće im lagati ako je pitaju o njenoj seksualnoj prošlosti.

- Pitanje koje postavljam novim partnerima nije s koliko su ljudi spavali, nego jesu li ikad prevarili. To je za mene problematično - zaključuje.

'Nisam imala pojma koji je moj broj dok nisam napravila listu'

Zara (44) je u srećoj vezi dve godine i do pre nekoliko godina nije imala pojma koliko je ljubavnika imala.

foto: Shutterstock

Pita se vode li ljudi stvarno evidenciju...

- Ja i prijateljica napravile smo listu svih s kojima smo bile. Bila sam šokirana kad sam saznala koliko ih je. Mislila sam da smo spavale s otprilike istim brojem partnera, ali njen je ukupni broj bio 32, a moj je išao do 50. Setila se svih veza na jednu noć jer smo zajedno delile stan tokom mojih najaktivnijih godina. Osećala sam se sigurnije dovodeći muškarce u naš stan nego odlazeći kod njih. U svoju obranu, radila sam poslove koji su izazivali veliku pažnju muškaraca. Radila sam za šankom u klubu, bila sam i DJ. Neko sam vreme modelirala kupaće kostime. Takođe imam velike grudi... - priseća se Zara.

Roditelji bi, kaže ona, bili šokirani da znaju s koliko je njih spavala, ali niko od bliskih prijatelja ne bi.

- Ludovala sam, puno sam pila, izgledala sam sjajno i imala dobro telo pa sam imala snažan seksualni nagon. Samouverena sam i imam visoko samopouzdanje. Seks je uvek bio pod mojim uslovima i nikad se nisam osećala prisiljenom na bilo što - ističe i dodaje kako je sada u vezi i kako njen seksualni život nikada nije dosadan niti stagnira.

Navodi kako je spavala s više partnera nego je društveno 'poželjno'.

- Muškarci se time hvale i vide to kao dokaz svoje seksualne moći, svoje muškosti. Moj bi broj bio nešto čime bi se mogli ponositi - zaključuje Zara.

