OTKRIJTE DESTINACIJU KOJU OBOŽAVAJU RONIOCI: Pored Hurgade, Egipat se može pohvaliti još jednom sjajnom destinacijom za odmor

Marsa Alam je nesumnjivo jedno od najmlađih letovališta u Egiptu. Smešteno na zapadoj obali Crvenog mora, 220km od Hurgade, nekada skriveni biser, ovo mesto je pre desetak godina postalo atraktivno i dostupno svima. Pored prelepih peščanih plaža, među kojima je najpoznatija Abu Dabbab, Marsa Alam je poznata i po smaragdno-tirkiznom moru.

Gosti ovde mogu da uživaju u netaknutoj prirodi nacionalnih parkova koji su smešteni u koralnim grebenima, kao i u plivanju sa kornjačama i posmatranju, raznih riba, oktopoda i morskih krava. Ovaj raj za ronioce sa prelepim luksuznim resortima i istorijskim spomenicima u okolini, svima omogućava provod po želji i obećava da nikog neće ostaviti ravnodušnim.

Albatros Palace Port Ghalib 5* se nalazi baš tu, u prelepom mestu Marsa Alam, oko 220km od aerodroma u Hurgadi.

Hotel je otvoren u martu 2022. godine, a u ponudi ima 311 smeštajnih jedinica. Nalazi se u regiji poznatoj po prelepim koralima i živopisnom podvodnom svetu pa se preporučuje ljubiteljima ronjenja. Gostima su na raspolaganju brojni sportski sadržaji kao i restorani i barovi. Za decu tu su igralište, dečiji klub (4-12 godina), bazen.

Albatros Palace Port Ghalib 5* ima svoju plažu sa postepenim ulazom u more. Upotreba suncobrana i ležaljki je besplatna za goste hotela.

Hotel u ponudi ima 311 smeštajnih jeidnica i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, sef, SAT LCD TV, fen za kosu, Wi-Fi internet, mini bar. Kao što smo navikli, usluge room service i korišćenje telefona se dodatno naplaćuju.

Usluga u hotelu Albatros Palace Port Ghalib 5* je All Inclusive – doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U konceptu su i užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel ima dva restorana – The Olive (glavni restoran) i Lagoon (italijanska kuhinja). Gostima su na raspolaganju i barovi – Look Out Bar, Pool Deck, Beach Bar i Lounge Bar. Dodatne troškove eventualno možete imati za uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, sveže ceđene sokove, obroke u a la carte restoranima i ostalo van koncepta. Postoji opcija korišćenja usluga pranja i peglanja veša, koja je takođe uz doplatu, a na raspolaganju su i prodavnice različite robe.

Albatros Palace Port Ghalib 5* ima dva bazena od kojih je jedan dečiji, mini golf, mini fudbal, odbojku na plaži, tri terena za tenis, bilijar. Uz određenu doplatu, možete se baviti različitim sportovima na vodi.

Gosti hotela mogu bez doplate da koriste teretanu, dok se masaže i svi tretmani za negu lica i tela dodatno naplaćuju.

Možda ste Hurgadu obišli uzduž i popreko, ali i dalje želite da svoj letnji odmor provedete na obali Crvenog mora, pa je ovaj, ili neki drugi hotel iz ponude za ovo mesto, idealna ideja za leto pred vama. Ko još nije nikada bio u Hurgadi, to svakako treba pod hitno da ispravi. Osim Egipta , u ponudi su Tunis , Malta , ali pre svega brojni hoteli u Turskoj . Čim odaberete destinaciju i hotel po svojoj meri, možete i samostalno uraditi online rezervaciju . Za bilo koji vid pomoći, pozovite call centar na broj 011 655 78 00.

