JA SAM ORGANIZATORKA VENČANJA I TAČNO ZNAM KAKAV BRAK ĆE PUĆI Ovo su CRVENE ZASTAVICE koje ukazuju na to da parovi neće opstati

Svaki par koji je prošao kroz to složiće se da je proces planiranja venčanja ujedno najlepše i najstresnije iskustvo. Toliko je stvari koje treba uzeti u obzir – od odabira lokacije i spiska gostiju, pa sve do odabira fotografa i benda koji će upotpuniti taj najvažniji dan. U nekim zemljama su sve popularniji organizatori venčanja koji gotovo sav posao odrade umesto mlade i mladoženje, a s obzirom na to da dugo sarađuju u planiraju venčanja, i organizatori svedoče mnogim situacijama.

Naime, stres i uzbuđenje oko planiranja venčanja, bez obzira na to imaš li organizatora koji će ti pomoći ili ne, mogu otkriti neke potencijalne probleme u vezi i mogu biti pokazatelj da vaša veza (a kasnije i brak) dugoročno možda i neće funkcionisati. Od porodičnih sukoba do neslaganja oko proračuna i nedostatka komunikacije, ovo su samo neki od problema koji bi mogli isplivati na površinu i ukazati na to da brak možda i nije najbolja ideja, barem prema rečima organizatora venčanja.

Mlada i mladoženja ne slažu se oko budžeta za venčanje

Glavna crvena zastavica je neslaganje oko budžeta za venčanje, kaže poznata organizatorka venčanja Leori Solejmani iz Los Anđelesa. Planiranje venčanja veliki je test za parove i zahteva ozbiljan razgovor o budžetu, a ako se mladenci ne usaglase, moglo bi biti problema.

„Mnogi parovi, a češće mlade nego mladoženje, nisu realni u pogledu onoga što sebi mogu da priušte. Ako jedan partner živi u oblacima i nije svestan toga što sebi mogu priuštiti, samo zamisli njihov budući život“, rekla je za Insider i dodala da ako je i kod vas takav slučaj, venčanje nije dobra ideja, piše žena.hr.

Mladenci se međusobno ne poštuju

Jedna velika crvena zastava kod parova je kada nemaju poštovanja jedno za drugo i kada ne mare za to šta ono drugo želi, već gledaju samo na sebe. Recimo, jedno od njih nešto želi na venčanju, a drugo baš i nije za tu ideju, pa krene s omalovažavanjem.

„Često vidim neke takve veze koje nisu zdrave i pitam se hoće li uspeti ili ne“, istakla je Solejmani.

Samo jedan partner učestvuje u planiranju venčanja

Jedna organizatorka venčanja koja je želela da ostane anonimna za Insider je rekla da je radila s nekoliko parova gde je samo mlada bila zainteresovana za planiranje i sve detalje vezane za venčanje, dok mladoženju to uopšte nije zanimalo.

„Kod puno parova, jedna osoba je obično više zainteresovana za planiranje od druge, ali većinu vremena partner će im barem udovoljiti i potruditi se da bude deo planiranja“, rekla je i dodala da je radila s jednim parom kada mladoženja uopšte nije bio uključen i to smatra velikom crvenom zastavom.

Jedan partner pokušava da kontroliše sve u vezi planiranja venčanja

Partner koji sve preterano kontroliše tokom procesa planiranja venčanja može biti takav i u braku, rekla je Solejmani.

„Hteće da zna gde kupuješ, koliko trošiš, zašto si učinila to što si učinila i slično“, rekla je i dodala da to takođe nije dobar pokazatelj za budućnost.

Mlada ili mladoženja nisu u dobrim odnosima s porodicom partnera

Organizatorke venčanja složne su – ako se mlada ili mladoženja ne slaže s drugom stranom porodice, to ne mora da znači da njihova veza nikada neće funkcionisati, ali je jasan pokazatelj toga kakav će biti njihov bračni život i nešto oko čega bi često mogli da se sukobljavaju. Svaki stres ili drama s kojom se suočavaš tokom planiranja venčanja govori puno o tome šta te čeka u budućnosti i to su neki znakovi koje nikako ne treba ignorisati.

Mladenci ne znaju da komuniciraju o tome šta zapravo žele za venčanje

Leora Solejmani takođe je istakla da je nedostatak zdravih komunikacionih veština velika crvena zastavica. Biti pasivno-agresivan ili se svađati oko sitnih detalja može ukazivati na puno veće probleme u vezi.

„Postojaće važnije odluke u životu od toga koju boju cveća ćete odabrati ili koji ćete bend unajmiti za svoje venčanje. Kako parovi komuniciraju jedno s drugim tokom ovog perioda jako je važno i govori mnogo o njihovoj vezi“, rekla je.

Mladenci ne poštuju svog organizatora venčanja ili druge koji učestvuju u planiraju

Neki ljudi jednostavno nisu baš pristojni, objasnila je i dodala da se to može videti po načinu na koji se ponašaju prema njoj.

„Neke mlade ili mladoženje su vrlo nepristojni – ne kažu hvala, žale se, u svemu vide nešto loše ili su samo zli… Planiranje venčanja trebalo bi da bude najsrećnije vreme u životu svakog para, pa ako ne možeš da vidiš dobro u najneverovatnijem trenutku svog života, kada ćeš?“, rekla je.

Venčaju se samo zato što se to od njih očekuje – ne zato što to stvarno žele

Solejmani je za Insider rekla da je videla parove koji su odradili venčanje, ali im brak nije dugo trajao, a već su za vreme planiranja venčanja imali nedoumice.

„Bili su frustrirani svime i možda su želeli da otkažu svadbu. Bilo je jasno da nisu zaljubljeni i da su samo prolazili kroz jer su to njihove porodice želele i očekivale. To je jako tužno videti“, rekla je.

