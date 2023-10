SRBIN IZBACIO DETALJNU RAČUNICU I EVO KOLIKO TREBA DA SE STAVI U KOVERTU: Ovako izgkeda nezvanični cenovnik za srpske svadbe!

Večna nedoumica, kad stigne pozivnica za svadbu, jeste koliko je novca dovoljno staviti u kovertu kao poklon. Nekome je 50 evra previše, a nekome minimum. Evo kako izgleda jedna od računica za kovertu za venčanje, a zavisi od toga koliko ste bliski s mladencima.

Postoji nepisani cenovnik za sve one domaće običaje na kojima je parola “daj koliko daš”, a zapravo su sume vrlo precizno određene.

- Koliko novca da dam, a da se ne osramotim - mnogima se vrti po glavi, pa i jednom Srbinu koji je javno zatražio savet.

- Nekada je običaj bio 100 eura, ali to je bilo davno, a inflacija udarila. Koliko se sad nosi u koverti? Beograd je u pitanju -upitao je on. Ubrzo su usliedili najrazličitiji odgovori, među kojima je bilo šaljivih, ali i onih vrlo logičnih.

- Stavi 500, neka ide život - glasio je prvi, a zatim su se nadovezali ostali. Jedan od njih dobio je najviše lajkova.

Nezvanični cenovnik srpske svadbe izgleda otprilike ovako i može da varira od grada do grada, ali pred vama je onaj najskuplji, prestonički.

Pripremanje svadbe za mladence je postao biznis

Osnovica je 50 evra po osobi, a onda na to dodajte sledeće:

blizak si s mladencima: dodaj 50 eura,

kum si: dodaj 50 eura minimalno,

bogat si: dodaj 50 eura,

želiš da svi znaju da si bogat: dodaj 100 eura

jako siromašan: dodaj manje od 50 eura ili smisli izgovor da ne ideš.

- Pripremanje svadbe u Srbiji za mladence je postao biznis. Gleda se uloženo i dobijeno, što je jako jadno. Stavi koliko si u mogućnosti i koliko misliš da je u redu - komentarisao je drugi Srbin.

- Minimum koliko možeš platiti je onoliko koliko mladenci daju za tebe - cena stolice, tj. hrane, tako da im nisi trošak - savetovao je treći.

- Meni je 50 eura po 'stolici' u redu. Znači moja žena i ja kad idemo dajemo 100 eura. Kada smo išli kod rodbine svi kao porodica, pošto nas je bilo više, računali smo svi po 50 eura u jednu kuvertu i to je to. Mislim da je to sasvim u redu. Ako je do novca problem onda nisu trebali ni da zovu - glasio je još jedan od komentara.

Naravno, pravi domaćini i prijatelji zovu vas na svadbu da se zajedno proveselite ali ovakvi narodski cenovnici i služe kako bi pored ića i pića, i gosti, ali i mladenci znali kako da se prebroje i šta otprilike da očekuju.

Svekrvina sveska

- Ja sam iz malog mesta i kod nas postoji jedno nepisano pravilo da roditelji mladenaca, najčešće mladoženjina mama uredno zapisuju sve poklone u neku svesku, da se zna koliko je ko dao. Razlog nije maliciozan nego, recimo, moja mama ima tri sestre, inače imamo veliku familiju, stalno je neka svadba i zapisuje se ko je šta doneo da se ne bi desilo da mi odemo kod nekoga ko je nama dao, primera radi 200 evra i osramotimo se sa nekom manjom cifrom. Posebno što svuda idemo čoporativno pa i nije svejedno da ti sedne nas petoro iz jedne kuće, a ponesemo 50 evra - napisala je Dragica (33) iz Šumadije.

Običaj bitniji od para

- U mom selu na istoku Srbije se do skoro na razglas govorilo ko je koliko dao. Više se to ne radi, niti se toliko često prave svadbe pod šatorima ali i dalje se čuva običaj važniji od para. Moj tata, recimo, tačno zna i pamti na kojim svadbama je on bio i kada se ja budem ženio na moju svadbu će zvati sve te ljude, njegove prijatelje koje ja maltene i ne poznajem, ali to je po njemu redu. I tako dok ti pozoveš njegove goste, svoje goste, ženine goste - na kraju te svadbe kod nas u kraju mogu da imaju i nekoliko hiljada ljudi i to je opšta fešta. Ako neko kojim slučajem ne bude pozvan, ako ga zaboraviš ti posle bukvalno moraš da se pereš kako znaš i umeš da ga nisi namerno izostavio, ozbiljne svađe izbijaju - kaže Aleksandar (29).

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

