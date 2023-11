BILA SAM JEDNA OD 11 ŽENA BOGATOG ŠEIKA: Čekala sam u redu da bih spavala s njim, KRVLJU mi je pisao poruku, a evo gde me je držao

Bivša manekenka Džiil Dod živela je u haremu saudijskog trgovca oružjem kao jedna od njegovih 11 "žena za uživanje". U emisiji "60 minutes" voditelja sprskih korena Pitera Stefanovića otkrila je jezive detalje - poruka na ruci ispisana krvlju je samo deo toga.

Džil Dod koja je poznata kao manekenka sa stranica "Voga", borila se sa poremećajem u ishrani kada je 1980. u Monaku srela Adnana Kašogija, piše news.com.au.

- Shvatila sam da nikada nisam upoznala tako inteligentnog, rečitog, zabavnog čoveka, kao što je Adnan. Da, bio je veoma bogat, ali je na neki način njegova snaga imala i svoju miroljubivu stranu. Polako sam padala na njegove čari - ispričala je Džil Dod i iznela sledeće detalje:

- Povukao me je za rukav i napisao: "Volim te". Pomislila sam: "O moj bože, pa to je krv. Bila sam pomalo šokirana. Ali mislila sam da je to jako smešno i slatko u isto vreme".

Gostujući u emisiji Channel Nine rekla je da je ubrzo postala jedna od njegovih 11 žena u haremu, što je dozvoljeno zakonom u Saudijskoj Arabiji, kao i da sebe nikada nije posmatrala kao prostituku.

Ona je u svojim memoarima "The Currency of Love: A Courageous Journey to Finding the Love Within" otkrila:

- U tom trenutku postajem članica Adnanovog harema, menjajući se sa drugim ženama u seksu sa muškarcem kog volim. Rekao mi je: "Želim da brinem o tebi. Želim da sklopimo petogodišnji ugovor". Dodala je da je on bio "veliki ljubavnik".

"Plaćao modnim agencijama da bi spavao sa modelima"

- Imao je komleks sa nekoliko apartmana... nekoliko različitih kućica. Imao sam svoju kuću, a Adnanova vikendica ili Adnanova kuća ili deo imanja bili su privatni. Viđala sam se sa njim u njegovoj kući ili u kući gde sam ja boravila - nastavila je.

Džil veruje da je Kašogi plaćao ogromne svote novca modnim agencijama kako bi spavao sa modelima, prelepim mladim ženama koje su dolazile na njegove zabave i koje su spavale ili sa njim ili sa njegovim prijateljima.

- Uzimali smo kokain. Danima bismo bili zaključavani u sobu, vodili bismo ljubav, jeli, kuvar bi nam donosio hranu - ispričala je još detalja o životu u haremu.

Rekla je da joj tada nije smetalo što je on spavao sa drugim ženama:

- Nisam sebe smatrala jednom od tih žena, ali očigledno je da sam bila jedna od njih. Bila sam. Ali nikada sebe nisam smatrala prostitutkom i dalje mislim tako.

Ona je u svojoj knjizi napisala da, iako su je ohrabrivali da ima druge muškarce, ostala verna Kašogiju sve dok su bili zajedno.

- Kako su meseci prolazili, samo sam htela da budem s Adnanom i nisam marila za detalje. Bio je moj dečko. Iako je bilo drugih žena u blizini, nisam znala ko je bila "žena za uživanje", povremena ljubavnica ili koketna prijateljica. Između nas žena nije bilo pravog odnosa - dodala je.

Htela je monogamiju sa Kašogijem. Kad je to odbio, otišla je

Kada je imala 22 godine nakondve godine u haremu, ona nije želela da bude jedna od brojnih žena. Od Kašogija je htela monogamiju. On to nije hteo pa su se razišli.

Džil živi u Americi sa trećim mužem Džefom, zajedno su 24 godine. Ima 38-godišnjeg sina i dve ćerke od 30 i 23 godine. Veruje da je Kašogi znao da ona piše knjigu. Umro je u 81. godini 2017 - istog dana kada su objavljeni njeni memoari, piše The Sun.

Džil Dod je vlasnica veoma uspešnog brenda koji joj je doneo bogastvo.

