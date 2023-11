NE ŽELIM DA SE OŽENIM TRUDNOM DEVOJKOM: Muškarac izneo sve detalje i otkrio RAZLOG, pa izazvao haos na mrežama: "OVO JE UŽASNO"

Muškarac se našao u nezgodnoj situaciji nakon što je njegova devojka zatrudnela samo tri meseca od njihove veze, a njeni roditelji su ih pozvali da se venčaju, jer ne žele vanbračno dete.

On je svoju ispovest podelio na mrežama, a onda su se umešali drugi korisnici.

Objašnjavajući situaciju u kojoj se našao, muškarac otkriva da je njegova partnerka slučajno zatrudnela nakon tri meseca zabavljanja, a par je nakon duge rasprave odlučio da nastavi trudnoću, ali on priznaje da on ne bi zadržao dete, da je bilo do njega, piše Mirror.

On takođe ističe da ih porodica njegove devojke ohrabruje da se venčaju kako bi „izbegli bilo kakvu sramotu“ zbog vanbračnog deteta. Čovek je odlučio da zatraži savet na društvenim mrežama.

- Nažalost, moja devojka je zatrudnela posle tri meseca veze. Bila je na kontroli rađanja, ali se pokazalo neefikasnom. Gledajući unazad, trebalo je da koristim kondome, ali sam shvatio da kontracepcija treba da bude 99,9 odsto efikasna, nikad nisam mislio da ću biti tih 0,1 odsto - rekao je on.

Navodi i da su o svemu mnogo pričali ranije, kada je rekla da bi abortirala ako slučajno zatrudni. Nakon što je zatrudnela, predomislila se.

- Nisam srećan zbog ove odluke, ali razumem da je to njen izbor i da nemam pravo glasa, tako je - priznaje ona.

Budući tata je otkrio da je njegova devojka sada u sedmom mesecu trudnoće, i dok se on polako pomiruje sa idejom da bude otac, porodica njegove devojke vrši veliki pritisak na njih da se venčaju.

- Počelo je sa 'pa kad ćeš da se udaš', a sada je sve više 'bolje da se oženiš pre nego što se ovo dete rodi' - kaže 27-godišnjak.

Lično ga brak ne zanima.

- Moji roditelji su se dva puta ženili i razvodili. Većina brakova u mojoj široj porodici je protekla istim putem, a ja jednostavno ne marim za instituciju. Nemam ništa protiv onih koji to biraju, ali nije za mene. Čak i da jeste, nisam spreman da se oženim devojkom jer još uvek nismo zajedno punih godinu dana – priznaje.

Želja mu je da izlazi sa devojkom najmanje dve godine pre nego što se venčaju. On takođe priznaje da čak nije siguran da bi i dalje bili zajedno da nije bebe, ali bi ipak voleo da nastavi da se trudi da to uspe i da ne odustane. Međutim, ne želi da se oženi samo zato što ima dete.

- Mislim da je moja devojka sjajna osoba, ali ne bih rekao da sam zaljubljen u nju - ističe on.

Prema njegovim rečima, ni ona nije bila za brak, ali je sada tu ideju prihvatila, uglavnom zbog pritiska roditelja, koji je ubeđuju da je sramota imati dete van braka. Njegov potencijalni svekar toliko želi da se okupe da im je ponudio 94.519 evra, uz kupovinu prstena i plaćanje venčanja.

- Ne radi to da bi bio ljubazan, već da bi se sačuvao od sramote. Cela stvar mi deluje ljigavo. Oboje imamo dobre poslove i iako bi novac bio dobar, nama baš i ne treba, ja zarađujem dovoljno novca na svom poslu, kao i ona. Da li grešim što ne želim da se oženim, čak i ako nisam baš zaljubljen u nju? - pita se 27-godišnjak.

Nakon što je podelio priču na Redditu, bio je preplavljen savetima i komentarima.

- Trudnoća nije valjan razlog za brak. Budi dobar otac. Pojavi se i budi tu za oboje, ali ako se udaš za nekoga za koga nisi siguran, završiće se loše za oboje. Nemojte to da radite – savetuju.

- Prošli smo kroz to kao društvo. Ne dajte se tim zastarelim razmišljanjima – komentarišu.

- Ni tvoja devojka nije kriva. Trudna je u sedmom mesecu, pa su joj hormoni u haosu, porodica joj diše za vratom, a ona se već plaši da će postati majka. To zvuči kao užasna situacija za oboje. Njena porodica uništava ono što bi trebalo da bude vreme da se svi usredsredite na to kako izgleda biti porodica, zajedno ili odvojeno, upravo sada - kažu mladiću.

