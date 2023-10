MESECIMA MI DUGUJE 250€, A DEČKU ALKOHOLIČARU KOJI JE VARA PLAĆA KAZNE: Srpkinja potpuno van sebe od besa, ne zna šta da radi

Još jedno prijateljstvo koje je, po svemu sudeći, puklo zbog novčanog duga. Nakon muškarca koji se požalio kako je prijatelju pozajmio novac koji mu dugo ne vraća, osvanula je još jedna priča. Jedna korisnica Redita objasnila je kako joj drugarica mesecima duguje nešto manje od 250 evra i kako ne može da naplati dug. Njenu objavu prenosimo u celosti:

- Ukratko, drugarica mesecima duguje nešto manje od 250 evra i ne mogu da naplatim dug. U aprilu ove godine imala je porodičnih problema i dala sam joj u najam svoj stan u strogom centru grada za simboličnu cenu od 100 evra (realna cena je 250 evra), sa molbom da bude redovna sa plaćanjem računa.

Već u maju počinju 'problemi', gde navodno ima nekih dugova koje mora da plati i ja joj izlazim u susret za kiriju, da ne plati taj mesec već samo račune, što nije ispoštovala. Narednih meseci kiriju plaća iz delova, iako nije takav dogovor, po par hiljada na svakih 10-ak dana, pritom nijedan račun nije platila osim računa za SBB. Moram da napomenem da devojka živi sama, ima platu od 85.000 dinara i stalno se žali kako je dečku morala da plaća kojekakve kazne za brzu vožnju, kako mu daje pare itd, pritom 'dečko' ima 40 godina i težak je alkoholičar i neradnik koji je vara i ponižava na svakom koraku, što ona i sama zna, ali mu stalno oprašta.

Nakon meseci zavlačenja oko para, na fin način sam je zamolila da do 01.09. izađe iz stana i reguliše sva zaostala dugovanja jer moja majka hoće da pređe u taj stan (žena prepustila kuću meni i suprugu, ja već tad u poodmakloj trudnoći), gde je ona izašla, nije platila račune i pritom nije vratila ključ.

Evo već dva meseca me zavlači za pare, od danas do sutra, pa kad je nazovem, ne javlja se pod izgovorom kako nema pare i ne može da ih rodi i kako ću ja svakako dobiti 300.000 dinara kad se porodim?! Da napomenem da muž radi za minimalac, ja sam student, termin mi je za dve nedelje, sređujemo kuću za dolazak bebice i na sve to smo iz našeg džepa platili dug. Prosto mi je glupo da se pravdam zašto mi treba novac, jer je nisam ni pritiskala do momenta gde je meni prekopotreban. Ona je sada ljuta na mene što je uznemiravam i neće da mi odgovori na poruke i pozive, pa me zanima vaše mišljenje i da li ste nekada bili u sličnoj situaciji? - glasila je objava, a usledio je niz komentara.

"Poboljšala si sebi život za 250 evra. Jes' malo skupo, al' što se buniš, mogla si da daš i 1.000, pa da dobijes istu lekciju. Imaš novo životno iskustvo, nauči nešto iz ovoga i teraj dalje i trudi se da nađeš bolju prijateljicu ubuduće", glasio je jedan komentar, a korisnica je odgovorila:

"Veruj mi da mi se za 26 godina nikada ovako nešto nije desilo, ostala sam u šoku. U pravu si, lekcija za ubuduće!". Komentari su nastavili da se nižu:

"Uklonila si parazita za 250 evra".

"Pozovi joj roditelje ili tako nekog bliskog i objasni im situaciju i još malo to začini patetikom (ipak si trudna, a ova te prevarila za pare). Razgovor će imati jedan od tri rezultata: oni će je pritisnuti da ti vrate pare, neće je pritisnuti, ali bar će shvatiti sa kakvom osobom su živeli i da se paze da i njih ne prevari i saznaćeš odakle taj proboskis vuče vaspitanje".

"To za puklo prijateljstvo je kao da si dobila na lutriji, za 250 evra si saznala ko je kakva osoba".

"Jeftino si prošla. "Drugarici" nemoj više na ulici da se javljaš. Ali znaj ovo, kad tad ima da ti zakuca na vrata".

