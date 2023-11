"NADAM SE DA ĆU IMATI BAR 1 OVAKAV DAN GODIŠNJE KAD OSTARIM": Deka iz Rumunije zagrejao srca u REGIONU! Ovako izgleda prava ljubav

Oni koji sumnjaju u ljubav i poštovanje, treba da pogledaju ovaj video. Snimak je kao je naznačeno u opisu, zabeležen u Rumuniji i pokazuje vremešni par koji je sjajan primer istrajnosti jedne ljubavi.

Možda su neki zaboravili koliko je ljubav važna, pažnja neopodna, a poštovanje okrepljujuće. Deka sa snimka svakako to ne gubi iz vida. Voli i poštuje svoju suprugu, onako kako to zaslužuje žena, a njen osmeh rekao je sve, i sigurno je da mu ona istom merom uzvraća ljubavlju, onako kako to on zaslužuje.

"Nadam se da ću imati bar jedan ovakav dan godišnje kad ostarim", "Životni cilj", "Moj muž i ja u budućnosti", "Nadam se da ću naći svoju drugu polovinu i biti srećna kao njih dvoje", "Pozdrav iz Srbije", "Provode zajedno vreme kao pravi blagoslov", "Preživeli su teška vremena, ali su ostali zajedno, nadam se da će poživeti što duže. Bog ih blagoslovio", komentarišu na Instagramu, gde ima reakcija na engelskom, grčkom, srpskom i naravno rumunskom jeziku.

Možda i vi u vašoj okolini imate jedan ovako divan par pa možete izbliza da se uverite u vrednost ljubavi i poštovanja. Možda upravo sada doživljavate priču koja obećava ovakav nastavak... Baki i deki sa snimka svaka čast! Kada je u pitanju ljubav, onda traje. Kada je u pitanju poštovanje, onda ga neminovno prate ovakve emocije.

