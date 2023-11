UDALA SAM SE ZA BIVŠEG MUŽA 16 GODINA POSLE RAZVODA: Jedne večeri se desilo nešto zbog čega sam shvatila da je on ČOVEK MOG ŽIVOTA

49-godišnja Kara Mec živi u Sariju sa svojim 60-godišnjim suprugom Larijem. Ali, nije sve bilo jednostavno za par. Kara otkriva kako se par venčao, razveo, a onda, nakon što su shvatili da su napravili strašnu grešku, odlučili su da se ponovo venčaju 16 godina kasnije. "Sedeći prekoputa njega u restoranu, shvatila sam da sam ludo zaljubljena u muškarca s kojim sam bila na prvom dejtu, a po načinu na koji me gledao bilo je jasno da oseća isto", rekla je za The Sun.

Ali, niko drugi nije znao da je taj zgodni muškarac zapravo njen bivši muž. "Bio je april 2018, a Lari i ja smo se razveli pre 16 godina. Ali, nakon što smo shvatili da smo još uvek ludi jedno za drugim, odlučili smo ponovo da budemo zajedno". Lari i Kara upoznali su se u teretani u februaru 1996, kad je ona imala 20 godina, i bila je uverena da je on onaj pravi.

"Bio je 11 godina stariji od mene i imao je dva sina od šest i 10 godina iz prethodnog braka, i iako sam znala da sam premlada da postanem maćeha, bila sam sigurna da ću voleti njegove dečake koliko i on". Pre toga, Kara je bila na svetskoj turneji kao profesionalna latinoamerička plesačica, ali je nakon toga shvatila da takav život nije za nju.

"Kad sam upoznala Larija, bila sam utučena zbog svega, ali zbog njega sam se osećala posebno. Uskoro smo postali nerazdvojni. Slagala sam se s njegovom decom, a budući da su se Lari i njegova bivša sporazumno razišli, postali smo proširena porodica", priseća se Kara, koja je u roku od nekoliko meseci zatrudnela i rodila ćerku u decembru 1997.

"U avgustu sledeće godine venčali smo se pred 100 naših prijatelja i porodicom. U oktobru 1999. rodila sam našu drugu ćerku i bilo mi je teško biti mama i maćeha. Lari je često bio odsutan zbog svog posla, a devojke nisu dobro spavale. Osim toga, iako sam volela da imam dečake jedno veče nedeljno i vikende, subote i nedelje sam provodila odvodeći ih na fudbal i kriket', prisetila se.

Odlučna da ima sosptveni izvor prihoda, počela je noću da izrađuje ​​haljine za plesna takmičenja, ali to ju je iscrpilo. Napetost je počela da se pojavljuje ​​i Lari i ona su se udaljili. "U avgustu 2001. odlučila sam da je dosta, da želim da okončam naš brak. Lari je bio zainteresovan za savetovanje sa stručnjakom, ali ja nisam. Odselila sam se s devojčicama i dogovorili smo se da budem suroditelj", dodaje.

Međutim, u roku od nekoliko meseci, Kara je potajno počela da žali zbog svoje odluke. "Poželela sam da sam razmislila o implikacijama razdvajanja naše porodice. Ali, ja sam sve poricala i nikad nisam rekla Lariju kako se osećam", kaže. Još uvek sam bila u dobrim odnosima s njegovom prvom ženom i svi su zajedno provodili Božiće i rođendane.

Lari i Kara su oboje bili u novim vezama, te su bili prijateljski raspoloženi prema novim partnerima. "Ali, uvek bih osećala ubod ljubomore kad bih videla njega i njegovu devojku zajedno", priznaje Kara, "Godine 2017. razišli su se, a ja sam počela da zovem Larija na putu za Vels, gde sam držala časove plesa, dajući mu savete. Bila sam slobodna i razgovor s njim bio je tako prirodan".

Zatim, početkom 2018, Kara je sudila na takmičenju u blizini Larijeve kuće i pitala ga može li da prespava kod njega jer je imala dug put do kuće. "Bilo je jasno da još uvek imamo hemiju i te noći smo se poljubili. Kao da se 16 godina odvojenosti nije dogodilo. Shvatili smo da smo još uvek zaljubljeni i Lari je rekao da nikad nije prestao da misli na mene. Priznali smo svoje prethodne greške, shvativši da smo pokušali svoje probleme da stavimo pod tepih", dodaje.

Nakon par meseci, rekli su svojim ćerkama, koje su, budući da ih nikad nisu videle kao par, mislile da je to čudno! Ali, ubrzo su se navikle. Larijevi sinovi takođe su bili srećni. U septembru 2021. imali su venčanje s 40 prijatelja i rođaka. "Sada sam naučila da prihvatim podršku od Larija, a on me podržao da pokrenem svoju aplikaciju, Cara Fitness, za žene starije od 40 godina. Ne bih uspela bez njega uz sebe", rekla je Kara, #Ne žalim zbog godina koje smo proveli razdvojeni jer su me one ojačale, ali žalim što naše devojčice nisu odrasle zajedno s nama. To nas je nateralo da cenimo jedno drugo i jako sam zahvalna što sam dobila drugu priliku s ljubavlju svog života".

(Kurir.rs/ The Sun/ Večernji.hr)

