MLADENKA (80) ŽIVI SA 283 EVRA PENZIJE I NEMA NI ZA GREJANJE: Podigla sam decu sama, a doživela sam NAJTEŽU MOGUĆU IZDAJU

Penzionerka Mladenka (80) sa ostrva Brača svoju dirljivu i tešku životnu priču otkrila je portalu Moje vrijeme. Ona je, kaže, sama odgajila dve ćerke, a danas sa penzijom od 283 evra jedva preživljava i ne može da plati grejanje. No, najveći stres joj zadaje starija ćerka koja ne želi ni da čuje za nju.

Ona joj se ne javlja već pet godina, a Mladenkina mlađa ćerka je 70-postotni invalid te živi od skromnih primanja, no uprkos tome pokušava da joj pomogne da pregura zimu i plati troškove u državnom stanu.

foto: Profimedia

"Kroz život sam se borila kao samohrana majka dveju devojčica, od njihovog rođenja ja sam gurala bez alimentacije jer smo se prvi suprug i ja rastali već nakon tri godine braka. Odgajila sam i školovala decu sama, do punoletnosti. A evo šta sam dobila. Moja starija ćerka živi u Australiji i ima skoro 60 godina. Već pet godina ne želi da stupi u kontakt. Za sve te godine ćutnje, tri puta mi je poslala po 100 australijskih dolara, ali uz to ni reči od nje", otkrila je Mladenka.

Ona od svojih ćerki nikad nije ništa zahtevala, a odbačenost je, kaže, boli.

Nema kontakta sa ćerkama i unukama već pet godina

"Znala sam da ni njima nije lako. Ali, boli me odbačenost i to što znam kako je do nje došlo. U njen život ušao je čovek koji joj je uništio brak. Rastala se od svog prvog, bolesnog muža s kojim ima dvoje punoletne dece. Po naredbi ovog novog muškarca, koji je sve udaljio od nje za svoje interese,zaista se udaljila", istakla je Mladenka.

foto: Profimedia

"Meni je on rekao da mi je ćerka poručila da je ostavim na miru! Prihvatila sam to, ni reč nisam na to progovorila, iako mi nije bilo lako. Poštovala sam to, jer sam mislila da i ćerka to želi. Niti dan danas, a pet je godina prošlo, nemam kontakt sa ćerkama, niti unukama. Jednostavno su se prestale javljati", dodala je.

Mladenka je najstariju ćerku rodila u Australiji, a kada je napunila dve godine, njih dve vratile su se u Mladenkin rodni kraj.

foto: Profimedia

"Iz Australije sam se vratila u dogovoru sa suprugom. Niti on tada nije voleo biti u Australiji, ali ostao je da još malo zaradi kako bi u Hrvatskoj mogli imati barem krov nad glavom. No, sudbina nije htela da budemo srećni. Brak nam se raspao uz svesrdnu pomoć njegovih roditelja, koji su mu lažima punili glavu. I tu sam prekinula svaki kontakt", otkrila je nesrećna žena.

Sama je podizala svoje ćerke

Mladenka je našla novu ljubav nakon šest godina, no ispostavilo se da je njen partner alkoholičar.

"Sa drugim čovekom sam dobila još jednu ćerku. I opet ista sudbina, nisam znala njegove mane, bio je skriveni alkoholičar. Devojčica je imala dve godine kad smo se rastali. I tako sam, bez ikakve pomoći za njih od strane očeva, sama podizala ćerke. Vodila sam parnice, ali sve bez rezultata. Prvi se izvlačio na australijski zakon, a ja tada u Jugoslaviji nisam mogla ništa jer nismo imali konvenciju s Australijom, kazala je.

foto: Shutterstock

Mladenkin drugi suprug nije imao ništa jer je sve što je zaradio propio.

"I tako sam sama od svoje plate trošila na advokate i sudove, a sve uzalud. A sada sam još i ovo doživela od svoje ćerke. Ona se u Australiju vratila pre dvadeset godina i bilo je u redu do ovog novog partnera. Ja sam od početka bila skeptična što se njega tiče, mislim da je jedini razlog što ju je zaveo bio taj, da se dokopa australijskih papira, pa makar lažima", otkrila je penzionerka.

"Moja mlađa ćerka pak ima blizu 50 godina i teško je bolesna, 70-postotni je invalid. U braku je i ima devojčicu te žive u iznajmljenom stanu. Njen muž je radio, ali sada je i on na bolovanju. Ćerka je radila povremeno, ali bolesna i primanja su joj mala. I eto me, sama sa penzijom od 283 evra u najmu državnog stana. Ponekad mi bolesna kćerka otrgne od svojih malih primanja. Moj jad je veliki, pogotovo zimi", kazala je Mladenka.

(Kurir.rs/Net.hr)