RAZVODIM SE OD MUŽA JER JE LJUT NA MENE ŠTO SAM RODILA TRI DEVOJČICE: Kad je rekao da sam mu UBILA SINA, potpuno me razorio

Žena se razvodi od supruga nakon što joj je priznao da želi samo sinove nakon što su dobili trojke devojčice. Kaže da je napokon pokazao svoje pravo lice i da ne želi da odgaja porodicu u takvom okruženju. Ona i njen suprug bili su presrećni kada su otkrili da je njihova prva beba dečak jer je on oduvek želeo sina. Ali, tragedija se dogodila kada se dete rodilo mrtvo, prenosi Mirror.

Njen suprug je burno reagirao jer je silno želeo dečaka, a kad je ponovo ostala trudna, rodila je tri ženske bebe. Tvrdio je da je trebalo da mu rodi "barem jednog sina" jer mu je prvog "ubila". Ali, nakon što je njen suprug ovako pričao o njihovim devojčicama, htela je brzo nešto da preduzme i planirala je da se preseli kod svog brata i njegovog supruga. Bila je sasvim sigurna da ne želi da ona i njene ćerke žive u takvom okruženju.

Odlučila je da će se razvesti od supruga kako bi svojoj porodici omogućila odrastanje na dobrom mestu gde će se osećati sigurno. Nazvavši se Open_Breadfruit_5391 na Redditu, opisala je razloge svojih postupaka koji će im omogućiti odrastanje u sigurnom okruženju u kojem će njihove potrebe biti zadovoljene.

Rekla je: "Razvešću se od muža. Pokazao je kakav je čovek i ne želim da živim niti odgajam ćerke u takvom okruženju. Preseliću se kod brata i zeta tokom svega ovoga. On i njegov muž imaju lepu, veliku kuću u kojoj ja mogu da imam svoju sobu i dečju sobu za trojke. Prvo sam se brinula da ćemo možda ja i tri bebe biti preveliki teret za njega i mog zeta, ali su me uveravali bi voleli da dođemo".

Znala je da će sve biti u redu kada joj je brat ponudio da postavi bebi monitor u njihovu spavaću sobu nakon što se jedna od njenih trojki probudila tokom noći. I smatra da će boravak s bratom osigurati stabilno okruženje za njenu decu. Njen je plan da živi s parom dok bebe ne stasaju dovoljno za vrtić, koji je njen zet ponudio da plati.

Nada se da će joj to omogućiti da nađe posao, uštedi novac i na kraju se preseli u lepu sopstvenu kuću sa svojim ćerkama. Zahvalna je paru na njihovoj ljubaznosti i kaže da se "zaista osećaju kao anđeli". Dodala je: "Nakon što je moj suprug došao iz crkve i video da je većina mojih stvari nestala, konstantno me zvao, ali ga je moj zet nazvao umesto mene i rekao da će platiti mom mužu terapiju za njegovu tugu zbog našeg sina i takođe mu rekao da me ostavi na miru. Suprug od tada nije pokušao da me kontaktira, a mom zetu još nije odgovorio na ponudu terapije".

Jedna korisnica je odgovorila na njenu objavu rekavši: "Tako sam srećna što imate snažnu grupu podrške! Radite ono što je najbolje za vas i vaše devojke. Pružate im srećan, siguran život s ljudima kojima je stalo do njih. Ne dozvolite da vas muž nagovori da mu se vratite. Pokazao ti je ko je on i to moraš da zapamtiš".

