MOJA DEVOJKA JE TRUDNA, ALI ZBOG JEDNE STVARI SAM UBEĐEN DA DETE NIJE MOJE: Ushićeno mi je saopštila tu vest, a ja sam OČAJAN

Na mrežama se pojavila priča koja otvara mnoga pitanja, jedan je muškarac objavio kako mu je devojka sa veseljem otkrila da je trudna te da će njih dvoje postati roditelji.

- No, niko ne može sada da razume zašto baš i nisam uzbuđen da ću postati tata. Ono što oni, a ni moja devojka ne znaju je da sam pre mnogo godina imao povredu koja me je učinila neplodnim - ispričao je.

Sada, dodaje, ne zna šta da radi.

Mnogi su mu savetovali šta da uradi, neki su mu savetovali da je najbolje raskinuti.

Neki misle da može biti i kreativan, na primer da joj pokloni za Božić njegovu potvrdu o neplodnosti uz snimak ultrazvuka bebe.

No, mnogi mu predlažu da ipak ode na detaljan pregled kako bi se ustanovilo može li ipak postati otac.

- Proverite za svaki slučaj, potreban je samo jedan mali 'plivač' za trudnoću, vaš slučaj nije jedini, to se dešava - jedan je od komentara.

Mnogi ljudi mogu da zatrudne, iako su pre proglašeni neplodni, komentarisali su.

Jedna žena je bila ljuta na muškarca koji svojoj devojci nije rekao za neplodnost.

- Mislim da baš i nemate morala ako to niste rekli pre ulaska u vezu s tom osobom, takve se stvari moraju reći. Možda ona želi decu, a vi joj to ne možete omogućiti. Takve stvari treba odmah dati do znanja - zaključila je, piše Daily Star.

