MOJA SVEKRVA MERKA MLAĐE MUŠKARCE I NOSI MINIĆE: Ne znam kako da joj kažem da prestane, ima 70 godina, njeno vreme je PROŠLO

Žena koja je na onlajn servisu Quora javno postavila pitanje kako da svojoj svekrvi objasni da ima 70 godina i da više ne može da nosi miniće, ni da juri mlađe muškarce, zasigurno nije očekivala toliku paljbu u odgovorima. Dobila je više od stotinu odgovora i niko joj nije dao za pravo da se svekrvi meša u izbor odeće, ljubavne izbore ili život generalno.

”Moja svekrva ima 70 godina, ali stalno gleda mlađe muškarce i čak nosi mini suknje. Kako da joj obazrivo objasnim da je njeno vreme prošlo?” pitanje je koje je jedna snaja postavila na platformi Quora. Nimalo odobravanja nije bilo na njen račun, a mnoge je gotovo razljutila iako je ne poznaju. Odgovarali su joj ljudi iz svih krajeva sveta.

“Ja sam 75-godišnja žena i molim vas da više nikada nikome mojih godina ne kažete da je njegovo vreme prošlo. Imam prijateljicu koja sada ima 70 godina i letos je nosila jako kratke pantalonice, zbog kojih su joj noge izgledale kao kobasice, ali to je bio njen izbor i ja joj nisam rekla ni reč”, glasio je prvi odgovor.

Biti srećan i biti bezbrižan – nije isto

Idući odgovor je bio vrlo ciničan. “Kako joj to reći obazrivo? Pa vi se šalite, fantastični ste. Živite čedno, zdravo i ispravno. A svekrva vam živi u trenutku i uživa u svom životu. To vas čini tako ljubomornom! Vi sebe možda smatrate srećnom osobom, ali svakako niste bezbrižni kao ona, a to je velika razlika.”

“Njeno vreme je u malim trenucima njenog života i niko nema pravo da joj oduzme niti postavlja ograničenja. Budi zahvalna što ti je rodila muža i omogućila sve blagoslove koje donosi porodica. I ja sam u godinama kao ona i nosim mini suknje za sport ili za opušteni šoping. Ništa nije bolje od slobode kretanja dugih nogu bez ikakvih ograničenja”, odbrusila joj je.

A ti si modna policajka?

Za jezik je povukla još jednu učesnicu rasprave koja je takođe ironično odgovorila. “Ko je, dođavola, pretvorio tebe u modnu policajku? Je li te gradonačelnik imenovao u lokalno veće za određivanje prikladne odeće? I zar stvarno misliš da tvoja svekrva ne zna koliko godina ima? Misliš li da je prestara da bi mogla da vidi svoj odraz u ogledalu? Mislim stvarno”, napisala joj je.

Gde te boli svekrvina suknja?

“Kako te tačno boli njeno nošenje mini suknje? Pokažite mi na lutki gde te je njen minić povredio. Ili si uznemirena jer čak i s proširenim venama i staračkim pegama, njene noge i dalje izgledaju bolje od tvojih” usledio je idući odgovor.

Potom se javio i jedan muškarac koji kaže da je svekrva odrasla žena koja može da nosi šta god hoće, a ako se to snaji ne sviđa, “to je njeno s*anje”. “Gledaj svoja posla”, bio je kratak i jasan.

“Vas bi to trebalo da zanima jedino ako se baš nabacuje muževima vaših prijateljica ili daje PIN svoje kartice zgodnim mladićima. Ako to ne radi, ostavite je na miru i pustite je da se prezentuje kako god želi. To je njen život i neka ga živi po svom”, usledio je idući odgovor.

I ja nosim kraće suknje!

Potom opet malo žešće reči: “Zašto misliš da je najbolji deo života iza nje? Ko te postavio za njenog čuvara? Ni ja nisam prolećni cvetak (65), ali uvek pokušavam da izgledam najbolje što mogu. Oh i da, nosim kratke suknje, ne mini suknje, ali suknje iznad kolena jer još uvek imam lepe noge.”

“Žena bez obzira na doba treba da ima mogućnost da odabere šta želi i gde to želi da nosi. Najverovatnije se zbog toga oseća dobro. Na kraju svi ostare, ali takav je život. Ona ima 70 godina. Živela je dovoljno dugo da može da proceni šta želi da nosi. A ti bi trebalo da zatvoriš usta i nadaš se da ćeš sa 70 izgledati jednako dobro kao ona sada, ako ih doživiš”, opake su reči s kojima se i opet suočila ova snaja.

“Zvučiš stvarno ljubomorno, izgleda da ona ima samopouzdanja i nosi šta želi, a ti još uvek brineš šta će ljudi reći”, kratak je i jasan još jedan odgovor snaji.

