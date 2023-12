IMAM DVOJE DECE, ALI ĆU ZA BOŽIĆ POKLON KUPITI SAMO ZA STARIJE: Napadaju je da jedno VIŠE VOLI od drugog, a evo šta ona kaže na to

Britanka Tifani Česon izjavila je da ne želi da kupi poklon za oba svoja deteta. Naime, drugo dete je beba, ima nekoliko meseci, stoga nema smisla da joj kupuje poklone, jer mala u tome ne može uživati, smatra.

Ipak, mnogi drugi kupuju poklone svojim bebama iako one to ne shvataju. Tifani se susrela s raznim komentarima o toj svojoj odluci.

Bebe ne mogu uživati u poklonima na način kako bi odrasli to očekivali. Mnogi su komentarisali kako joj je prvo dete draže, no ona to negira.

Objasnila je svoj pristup te smatra da nema smisla bebama kupovati poklone koje one ne mogu 'doživeti'. U vreme Božića drugo dete će imati 5 meseci, stoga poklanjanje nema smisla, rekla je.

(Kurir.rs/24sata.hr)