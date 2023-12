SMRŠALA SAM 30 KG, A JELA SAM VIŠE NEGO PRE: Evo kako mi je to pošlo za rukom, a nisam se pridržavala RIGOROZNE DIJETE (FOTO)

Mari Levelin iz Filadelfije je 2017. godine bila depresivna, nemotivisana, negativna i uvek bez energije, a onda je rešila da uzme stvari u svoje ruke i promeni način života. Danas ova mlada devojka motiviše ljude širom sveta da smršaju i postanu najbolja verzija sebe i to pomoću jednostavnog pravila koje je primenila na sebi.

Umesto da se pridržava rigorozne dijete – što je u prošlosti pokušavala – rešila je da počne da radi vežbe snage i da trenira sa tegovima, a ujedno je počela i da jede dosta više. Iako zvuči čudno, više hrane je u njenom slučaju dalo sjajne rezultate. Sa 111 kilograma je spala na 78 kilograma čistih mišića.

„Dizanje tegova je najbolji način za mršavljenje. U isto vreme gradite nove mišiće i sagorevate kalorije, a što više mišića imate, do je vašem telu potrebno više kalorija. Drugim rečima, možete da jedete više, a da skidate masti“, kaže Mari.

Ona priznaje da pre nije mogla ni da šeta duže od jednog kilometra i uopšte nije bila zadovoljna sobom – ne samo odrazom u ogledalu, već se i osećala letargično i iscrpljeno. Kako kaže, lako je odustajala od ciljeva već na prvoj prepreci, ali od kad je počela redovno da ide u teretanu to se sve promenilo.

„Ako sam ja uspela, svako može da uspe“, poručuje ona.

Zato je njen sistem vrlo jednostavan: krenite u teretanu i to baš na tegove. Ne brinite, nećete se nabildovati (ako to ne želite) ali ćete definitivno dobiti na mišićnoj masi, što je super, jer ćete na taj način da se rešite masti. Što se ishrane tiče, njen savet je dijeta sa malo ugljenih hidrata, a puno masti. To podrazumeva dosta mesa, ribe, piletine, jaja, avokata, povrća bez skroba, orašastih prodova i semenki. Izbegava proste ugljene hidrate, kao što su slatkiši i belo brašno, ali zato rado uživa u dobroj šnicli sa salatom i sirom.

Mari je pošto je uspela da smrša na Instagramu objavila video o transformaciji tela, što je dovelo do toga da joj je DM bio zatrpan pitanjima ljudi o njenom planu vežbanja. To je navelo da napravi PDF vodič za svoje treninge i prodavala ih je preko Instagrama za 5 dolara. Ona i njen suprug Greg su uzeli sav novac koji su zaradili od PDF vodiča i uložili ga u trake za vežbanje. Onda su preko njenog Instagrama promovisali svoj proizvod.

Mari je zatim primetila da su skoro svi suplementi za fitnes u specijalizovanim prodavnicama namenjeni muškarcima. Tako se rodila ideja o dodatku ishrani koji će pokriti ljude poput nje. Ponovo je uložila novac u proizvodnju i u rekordnom roku njen proizvod se našao u najvećim prehrambenim lancima.

