IMAM 55 I EVO KAKO SAM SVOJ IZGLED NAKON KLIMAKSA DOVELA DO SAVRŠENSTVA: "Jedna stvar je JAKO BITNA" (FOTO)

Laura Hejkila (55), fitnes instruktorka kaže da nikad nije kasno da počnete sa vežbanjem i fizičkom aktivnošću. Rekla da nije bila zainteresovana za vežbanje dok je bila mlađa, ali posle ulaska u menopauzu, primetila je da joj neophodna promena.

Laura tokom svojih 20-ih nikada nije razmišljala o dijeti i priznaje da je bila volela da jede brzu hranu. Kada je dobila ćerku u 35. godini, shvatila da je joj je neophodna promena karijere. Napustila je posao kako bi postala privatni trener.

Posle ulaska u menopauzu, shvatila je koliko je ženama teže da osećaju privlačno kada uđu u određene godine.

"Ženama je to mnogo teže nego muškarcima. Muškarci se s godinama smatraju sve seksepilnijima", kaže Laura kojoj se nije dopalo kako je izgledala kada je ušla u menopauzu.

Kako bi dokumentovala svoje fitnes putovanje i pomogla drugim ženama, napravila je Instagram stranicu pod nazivom 'So This Is 50' (Ovo su pedesete), koja sada ima više od 100.000 pratilaca. Laura je ponosna na promene koje je napravila kao i na to koliko je daleko stigla.

"Dižem tegove, i zapravo dižem jako teške stvari", rekla je Laura koja drugima pomaže u sastavljanju treninga i obroka. Naglasila je važnost vežbanja kada je u pitanju menopauza i držanje simptoma pod kontrolom.

"Imate mnogo više energije što je problem za mnoge žene kada ostare", objasnila je, prenosi The Sun.

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

02:25 RUSKA FITNES INSTRUKTORKA O ŽIVOTU U BEOGRADU! Irina: Ne mogu da verujem šta je ovde moguće, u RUSIJI JE TO ZABRANJENO 15 GODINA