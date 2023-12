MISLILA JE DA JE ON LJUBAV NJENOG ŽIVOTA, A ONDA USLEDIO ŠOK OBRT: Kada je mami pokazala njegovu sliku, ostala je zabezeknuta!

Stara je izreka da se polomljeno staklo ne sastavlja, a ni jednom prekinuti odnosi. Ipak, mnogi se nadaju da će kada jednom završe sa partnerom, možda ponovo moći da se pomire.

Postavlja se pitanje da li vredi pružiti nekome drugu šansu. Iskustvo jedne žene od 28 godina je pokrenulo bujicu komentara na mrežama i ponovo sve stavilo u rebus vredi li nekome dati drugu šansu.

foto: Shutterstock

Kako piše britanski San, ona je bila u vezi sa čovekom koji je 12 godina stariji od nje. Međutim, raskid je ubrzo usledio pošto je ona odlučila da se preseli u drugi grad zbog studija.

Međutim, godinama kasnije, putevi su im se ponovo ukrstili, a onda su razmišljali o pomirenju.

- Slučajno smo se sreli oko Božića. On sada ima 42 godina, deluje ozbiljnije i zrelije. Ponovo me je osvojio. Delovalo je kao afera za jednu noć, ali nastavio je da me posećuje u gradu u kome živim. Radovala sam se svakom vikendu, a to je potrajalo šest meseci.

foto: Shutterstock

Međutim, vremenom je svaki vikend prešao u svaki drugi, svaki drugi u jednom mesečno i to je već bila velika zastavica upozorenja. Najzad kada sam došla kući, imala sam potrebu da se požalim majci i pokazala sam joj njegovu fotografiju, budući da nikada nije hteo da se zajedno slikamo, a moja mama se skamenila - započinje svoju priču ova mlada žena za britanski San.

Njena mama joj je objasnila da se njena bliska prijateljica godinama zabavlja sa tim čovekom i da su vereni.

foto: Profimedia

- Bila sam u šoku, pozvala sam ga i svašta mu rekla. Kao vrhunac cele priče prijateljica moje mame me je pozvala i ispričala mi njegovu verziju priče. Navodno sam ja bila ta koja ga je spopadala oko Božića i poljubila ga, jednom. Preskočio je obrnutu verziju, kao i polugodišnje viđanje kada mi je izjavljivao ljubav i donosio poklone.

Rekao mi je da me je samo iskorišćavao za se*s, da ga više ne zovem i blokirao me je. Mama kaže da je prijateljica poverovala u njegovu verziju priče i da planiraju skorije venčanje - objasnila je ona.

(Kurir.rs)