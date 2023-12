TERAO ME DA KOPAM PO KONTEJNERIMA I RADIM KUĆNE POSLOVE: Od šoka nije mogla da dođe sebi, PRVI DEJT pretvorio se u PAKAO (VIDEO)

Prvi dejtovi uvek su pomalo neprijatni, ali čudno iskustvo na dejtu koje je imala jedna žena, verovatno pobeđuje na listi najgorih dejtova. Naime, Erin Kolaikin (28) upoznala je muškarca Majka preko zajedničkog prijatelja. Nakon što su kliknuli tokom Fejs Tajm poziva, par je odlučio da ode na prvi dejt, gde ju je Majk pozvao k sebi, piše The Sun.

Ono za šta je Erin mislila da bi bio neverovatan dejt, pokazalo se kao veče iz pakla, kada ju je Majk ostavio da čeka dok se on sprema a onda ju je i 'prilagodio' svojim dnevnim zadacima. Erin, glumica iz Los Anđelesa, nije mogla da obuzda šok: "Bila sam zapanjena. Bilo je to neverovatno iskustvo. Čekala sam napolju 30 minuta dok ovaj čovek nije sišao dole u trenerci."

Nakon što je čekala da se on spremi, zamolio ju je da pričeka još malo dok on ne završi kućni trening. Zatim je rekao da trebaju izaći i prošetati njegovog psa, a onda je po povratku predložio odlazak u supermarket, čak se pripremajući da napravi listu. "Majk me pogledao i rekao: 'Osećaj se kao kod kuće, samo napred i sedni na kauč, udobno se smesti, nisam uspeo danas da odradim trening, pa ću odraditi sada brzo. Kao da sam privukla stolicu u teretani i umesto da vežbam, gledam kako svi drugi vežbaju", ispričala je.

Prisetila se i kako je čekala da završi svoj trening i onda joj je prišao sav znojav i zadihan, te joj rekao da će sada ići u šetnju. "U šetnji je njegov pas obavio veliku nuždu, a on nije poneo vrećice za pse, pa je kopao po kontejneru da nađe nešto. Vratili smo se u stan i on me odveo pravo u svoju spavaću sobu i počeo mi pokazivati ​​koliko je 'zvučno izolovana' ", kaže.

foto: Printskrin/Tik Tok

Srećom, Erin je ranije te večeri jasno dala do znanja da mora otići do 20 sati. Međutim, kad je to ponovo spomenula, to je nateralo Majka da odustane od svega i podgreje jedan od svojih obroka koji je pripremio za celu nedelju.

"Rekla sam mu u 19:30 da moram da odem do 20 h i kada sam mu rekla da ću otići, konačno mu je sinulo da ovo ne ide onako kako je on želeo. Hteo je da ostanem duže pa je počeo da pravi pljeskavicu od lososa koju je podgrejavao. Nakon toga, počeo je da mi se poverava o tome šta misli o dejtu. Kao da ja nisam bila ta osoba na dejtu, rekao je da je mogao to učiniti mnogo bolje. Pokazivao je na mene i ponavljao da će sledeći put biti bolji. Vratila sam se kući i odmah sam mu poslala poruku, i samo sam sve rekla. Nikada nisam doživela takvo nepoštovanje kao tog dana i samo sam mu poželela sve najbolje, ali sam mu rekla da se više nećemo videti."

Uprkos njenoj brutalnoj iskrenosti, Majk nije baš shvatio poruku. "Nekoliko je puta pokušao razgovarati sa mnom nakon toga, ali to nikad nije uspelo", rekla je.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

