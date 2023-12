"SVAKI PUT KAD BIH TE ZAGRLIO, OSEĆAO BIH SE KAO DA SAM KOD KUĆE": Najlepša ljubavna pisma - reči koje bude NAJTANANIJE EMOCIJE

Zaista ništa ne može da zameni lepotu i snagu rukom napisanog ljubavnog pisma. Istorijske ličnosti iz naših udžbenika, poznate po svom doprinosu književnosti, politici ili istoriji, takođe su bili i veliki romantici. Zabranjene ljubavi, čežnja i maštarenja, sve je to pronašlo mesta i u redovima ovih divnih ljubavnih pisama.

Ernest Hemingvej Marleni Ditrih

“Svaki put kad bih te zagrlio, osećao bih se kao da sam kod kuće”.

Napoleon Žozefini

“Od kako sam te ostavio, konstantno sam u depresiji. Za mene je sreća biti pored tebe. Stalno i iznova u sećanju oživljavam tvoje zagrljaje, suze, nežnu brižnost. Draži neuporedive Žozefine raspaljuju stalan i živi plamen u mom srcu. Kada ću, oslobođen svih briga i stega, moći da provodim sve vreme ovog sveta sa tobom, kada će mi jedina obaveza biti da te volim, i da razmišljam samo o sreći govoreći o njoj i dokazujući je tebi?”, napisao je Napoleon voljenoj Žozefini.

Frida Kalo Dijegu Riveri

"Ništa se ne da uporediti sa tvojim rukama, ni sa pozlaćenim zelenilom tvojih očiju. Moje telo je ispunjeno tobom danima i danima. Ti si ogledalo noći. Groma bljesak besan. Vlaga zemlje. Udubljenje tvog pazuha sklonište je moje. Moji prsti krv tvoju dotiču. Sva moja radost je kad osetim da život kulja iz tvoje fontane i ispunjava putanje svakog mog nerva koji je i tvoj.”

Džordžija O’Kifi Alfredu Stiglicu

"Najdraži - moje telo je prosto ludo od želje za tobom - ako ne dođeš sutra - ne znam kako da dočekam - pitam se da li tvoje telo želi moje ko što moje želi tvoje - poljupce - vrelinu - vlažnost - sve stopljeno u jedno - zagrljaj čvrst da boli - stisak i borbu.”

Betoven “besmrtno voljenoj”

"Iako sam još uvek u postelji, moje misli tebi lete, moja Besmrtno Voljena. Budi mirna- voli me - danas - juče - kakva čežnja okupana suzama za tobom, za tobom, za tobom, moj živote, moje sve, neka je bog s tobom. Oh, i dalje me voli, ne sudi srcu koje je najodanije tvojemu voljena. Zauvek tvoj. Zauvek svoj. Zauvek za nas.

Džordž H. Buš Barbari Buš

"Ovo bi trebalo da bude pismo koje je lako napisati - reči bi trebalo same da naviru i, ukratko, ne bi trebalo da mi predstavlja problem da ti kažem kako sam užasno bio srećan kad sam otvorio novine i video najavu naše veridbe, ali, nekako, ne mogu da se izrazim kako bih želeo. Volim te, draga, svim svojim srcem, znati da me voliš, za mene znači život. Koliko često sam razmišljao o nemerljivoj radosti koja će biti naša jednog dana. Koliko će srećna biti naša deca što imaju majku kao što si ti.

Ronald Regan Nensi Regan

"Ono što je važno jeste da ne želim da budem bez tebe narednih 20 godina, ili 40, ili koliko god da ih bude. Jako sam se navikao da budem srećan i stvarno te mnogo volim.

Oskar Vajld lordu Alfredu Daglasu

"Svi su ljuti na mene što sam ti se vratio, ali oni nas ne razumeju. Osećam da jedino sa tobom mogu da uradim bilo šta. Da popravim uništeni život, a onda će i naše prijateljstvo i ljubav imati drugi smisao za okolinu. Kamo sreće da se, kad smo se sreli u Ruanu, nikad nismo rastavljali. Velika je provalija između nas, i vremenska i prostorna. Ali mi se volimo.”

Henri Osmi Ani Bolen

"Ako biste izvoleli pristupiti dužnosti istinski odane milosnice i prijateljice, i predati svoje telo i srce meni, koji ću biti, i koji sam bio, vaš najodaniji sluga, (ako mi vaša neumoljivost ne brani) obećavam da ćete dobiti ne samo ime, već i da ću vas uzeti za svoju jedinu milosnicu, tako što ću izbaciti sve druge iz mojih misli i osećanja, i služiti samo vama. Preklinjem vas odgovorite mi na moje neuglađeno pismo, kako bih znao koliko i čemu da se uzdam. Ako vam nije po volji da mi odgovorite pismenim putem, naznačite neko mesto gde ću ga usmeno čuti, i gde ću pohrliti svim svojim srcem. Ni reč više, iz straha da vas ne zamaram.”

Vita Sekvil-Vest Virdžiniji Vulf

"Ali, draga moja, ja ne mogu da budem pametna i hladna prema tebi: suviše te volim. Zaista suviše. Nemaš predstavu kako hladna mogu biti prema ljudima koje ne volim. Usavršila sam tu veštinu. Ali ti si slomila moju odbranu. I nije mi krivo zbog toga.”

