"NIŠTA ŠTO JE GADNO, ODNOSI SU I ONAKO GADNA STVAR": Srpkinje otkrile šta nikako ne bi htela da probaju tokom VRELE AKCIJE!

Svi imamo neke fetiše i stvari volimo u seksu, ali šta je ono na šta nikada ne bismo pristali? Žene iz Srbije otkrile su šta je za njih „NO NO“, odnosno šta je ono što odbijaju i šta nikada ne bi probale.

Sanja 29

Meni je „golden shower“ ono fuj. To zaista ne dolazi u obzir. Onda ono lizanje zadnjice… Takođe, bilo koja vrsta ponižavanja, ja ni pljuvanje ne volim, a to dosta traže, skoro svaki. Ja volim odmah da postavim svoje granice i da kažem šta mi je gadno kako ne bi bilo problema.

Ana 25

Imala sam stalno seks na prozoru sa jednim dečkom i onda kada je izašao onaj snimak iz „Hiltona“, malo sam se uplašila i od tada ga stalno odbijam. Neka hvala, još mi samo to fali. Ne želim takvu vrstu slave.

Ivana 28

Odbila sam da se snimam sa dečkom s kojim sam bila u kombinaciji. Generalno me odbija pomisao da neko ima taj snimak u telefonu, jer dovoljno je da se posvađamo ili da se taj telefon zagubi i da meni život bude upropašćen. Možda sam paranoična, ali nisam za nikakvo ostavljanje digitalnih tragova kada je seks u pitanju.

Kristina 30

Povređivanje mi nije okej, sečenje, čupanje i ostale stvari. Bilo kakvi udarci su „no no“. Ne bih htela da mi neko piški po faci i u usta, ali mi je okej po telu. I nisam ljubitelj bilo čega što ima veze sa analnim otvorom.

Nina 28

Trojku sa dva muškarca. Jednostavno ne znam šta bih radila sa dva penisa, mislim da mi je jedan sasvim dovoljan i da ako je dobar, i te kako može da me zadovolji. Odbila bi me tolika količina testosterona i plašila bih se da me ne zgnječe obojica.

Lea 24

„Golden shower“ definitivno. Bukvalno ne mogu da razumem kako neko može da voli takve stvari. Jednom mi je jedan momak tražio tako nešto i iako sam ga volela i želela sam da ispunim njegove fantazije, nisam mogla da pristanem na to.

Marija 28

Iskreno, nisu mi nudili neke sad ne znam kakve stvari nastrane da sam morala da odbijem. Uglavnom sam na sve pristajala hahaha.

Nikolina 27

Nisam htela trojku. Imala sam par puta predloge za trojku, ali sam odbijala zato što nemam hrabrosti, iako mi je uvek delovalo kao dobra ideja.

Milica 27

Bivši me je stalno smarao da probamo analni seks, ali sam znala da boli i onda nisam htela. Otvorena sam za sve, ali kada je to u pitanju, stvarno ne mogu.

Marina 33

Napila sam se sa idejom da probam trojku (nas dve, jedan tip) i onda kad smo završili u krevetu, ja sam ustala i pobegla jer mi se sve to smučilo.

Jovana 22

Ništa što je gadno. Seks je i onako gadna stvar.

