TAMARU STIGLA NAJGORA KLETVA: Rođena u bogatoj porodici, u ratu izgubili sve, njeni roditelji imali prvu privatnu bolnicu u Jugi

Ponosna na svoj uspeh ne krije kako je počela, i da je u to uložila mnogo truda.

Naša najuticajnija modna blogerka Tamara Kalinić je svojevremeno na Instagramu odgovarala na pitanja svojih pratilaca, a tom prilikom je objasnila kakav je bio put tokom kojeg je svoj hobi pretvorila u unosno zanimanje.

foto: ALFONSO CATALANO / SGP / Profimedia

Srpska blogerka otkrila je da joj ljudi stalno zameraju to što su joj roditelji imućni, iako je ona kako kaže sama izgradila karijeru od svog novca.

Tamara Kalinić jedna je od retkih blogerki sa naših prostora koja se našla i na „Tajmsovoj“ listi „100 najboljih influensera u 2019. godini“. O njoj je pisao i "Dejli Mejl" koji ju je stavio na listu žena sa najskupljim torbama. Konačno je želela da stavi tačku na sve priče o tome da li su joj roditelji pomogli da ostvari uspešnu karijeru.

- Kada sam počela da se bavim ovim poslom, roditelji mi nisu pomagali finansijski. Kada sam prvi put otvorila blog, uložila sam svega 10 dolara i kupila domen sajta. Sestra je kupila kameru i slikala me. To je sve što ti je potrebno za ovaj posao. U to vreme sam radila kao farmaceut i trošila celu svoju platu na avio-karte i putovanja na modne revije. Obično sam spavala kod drugarice na putovanjima i radila dan i noć dok nisam na kraju mogla da dam otkaz i posvetim se potpuno blogovanju - istakla je Tamara na svom Instagramu i dodala da joj pojedini stalno zameraju što potiče iz imućne porodice.

foto: Carlo Scarpato / SGP / Profimedia

- Moji roditelji su imali prvu privatnu bolnicu u Jugoslaviji, tako da je istina da sam se rodila u bogatstvu. Ali su onda izgubili sve tokom rata i počeli iznova da rade i grade novo. Tako da me nije sramota što potičem iz bogate porodice, već sam jako zahvalna svojim roditeljima koji su mi plaćali školovanje u inostranstvu. Otkad sam napunila 18, moji roditelji su mi jedino plaćali školarinu i ništa više. Kada sam napunila 21. godinu nisam uzela od njih nijedan evro. Sada im ja kupujem poklone i činim sve da ih razmazim. Ali ljudi stalno traže razlog da vas omalovaže, iako to što govore nije ni blizu istine - objasnila je blogerka koja je prvi put otkrila da je zaljubljena:

- Moj dečko je najneverovatnije ljudsko biće koje sam ikada srela. Ljubazan, pun ljubavi, uvek misli na mene, lojalan, zabavan, pristojan, džentlmen, vredan, biznismen.

Jedno od pitanja koje interesovalo Tamarine pratioce takođe se ticalo njenog privatnog života, te je otkrila i da li planira proširenje porodice.

foto: Printscreen Instagram

- Porodičan sam tip i volela bih da imam troje dece. Moj posao je takav da mogu da radim gde god da se nalazim, ali isto tako, želim nekada da se smirim. Ne vidim sebe kao osobu koja će celog života samo putovati, već kao nekoga ko će imati porodicu i voditi normalan život. Možda sadašnji posao u budućnosti usmerim u nekom drugom smeru, a svakako imam i diplomu farmaceuta, pa ko zna, možda se vratim tome.

U međuvremenu, nju je verio emotivni partner Filipo Testa.

foto: Instagram/tamara

Podsetimo, Kalinićeva važi za jednu od najuspešnijih modnih blogerki u svetu. Poznata Srpkinja sarađuje sa mnogim poznatim brendovima, a rado je viđen gost na revijama kao što su "Balmain", "Chanel", "Fendi" i mnoge druge...

"Ja želim da pokažem ljudima da je moguće dostići uspeh u svetu mode i da se ne skidate, čak naprotiv - da se oblačite. Moda je moje zanimanje i nema smisla da se skidam", rekla je blogerka koja se modom bavi skoro 10 godina. Na Instagramu je prati skoro milion ljudi, a njene kombinacije su mnogima inspiracija.

"Diploma je u fioci, ako ne bude više naslovnih strana, zameniću ih diplomom", rekla je Tamara prilikom jednog gostovanja u jutarnjem programu. Ne krije da je naporno radila da bi postigla uspeh, ali kao što vidimo, trud se isplatio.

(Kurir.rs/Wanted)

