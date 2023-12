NAJLEPŠI DAN U ŽIVOTU PRETVORIO JOJ SE U PAKAO: Ušla u kuću da vidi budućeg muža, a onda je ostala SKAMENJENA kad je ugledala...

Ulazak u bračnu zajednicu je nešto najlepše i nešto što sa sobom nosi izazove. Venčanju se raduju jednako kako mladenci tako i gosti, a za jednu devojku je dolazak ovog velikog dana bila velika strepnja i briga. Kirsten Morgan je američka pesnikinja koja je odlučila da sa svojim pratiocima podeli jedno gorko iskustvo koje ju je nateralo da počne da piše.

U seriji od nekoliko delova ona je na Tiktoku podelila trenutak saznanja da je verenik vara bukvalno na dan venčanja. Pošto je bio plan da se uda u septembru 2017. godine ona je otkrila da se danima unazad nije osećala dobro.

- Družili smo se dosta sa njegovim saradnicima i nešto jednostavno nije bilo u redu sa ovom devojkom sa kojom je radio, bili su zaista bliski- počinje priču Kirsten.

Pošto ga je verenica ispitivala o njegovom odnosu sa svojom saradnicom na poslu, kako bi smirila svoj crv sumnje, Kirsten je nakon toga partner nazvao "ludom" rekavši joj kako se "ništa nije dešavalo".

Ipak, kako to obično biva, neke stvari kasnije alarmiraju ili se ispostave tačnim jer instinkt nikad ne vara. Pet dana pred venčanje verenik je Morgan rekao da bi možda trebalo da odlože brak na neko vreme pošto mu ona "ne veruje dovoljno".

Pesnikinja je otkrila da joj se život bukvalno raspada nakon takvog predloga, a da je ipak razgovarala sa svojim najbližima, koji su joj rekli da se ništa ne dešava i da bude mirna. Ipak, u svojim objavama rekla kako je bila sigurna da nešto nije u redu jer je to osetila. Iako je htela da odustane od venčanja, par se dogovorio da ostanu zajedno i da rade na poverenju. Međutim, pet dana kasnije, kada je trebalo da bude venčanje ona je doživela, kako je rekla, najveću traumu. Pošto je otvorila ulazna vrata kuće koju je kupila za njih, zatekla je scenu koja joj je stvarala jezu na pomisao.

- On je živeo u toj kući, a ja sa svojim roditeljima dok se nismo venčali. Ulazim unutra, a on je bio tu. Pitao me je šta ću tu a ja pogledam dole i vidim ženske čizme na podu i znala sam da je ta devojka tu - otkriva Morgan.

Morgan nije bila nimalo iznenađena pošto je ušla u sobu gde je zatekla i koleginicu na koju je sumnjala, kao mnoštvo odeće i donjeg veša oko njih.

Priča je dobila rasplet nakon što je koleginica koja je bila udata priznala da su njih dvoje zaljubljeni i da će ona napustiti muža da bi bili zajedno.

Razočarana devojka je otkrila kako je kasnije saznala da je afera trajala mesecima i da ju je verenik za sve to vreme uveravao kako treba da mu veruje.

- To je bila stvarno mračna sezona. Bila sam jako izmanipulisana i rečeno mi je da gubim razum, a iskreno pronašla sam ga tog dana, koliko god da je bolelo bilo mi je olakšanje jer sam mislila da sam luda. Utroba i je rekla da nešto nije u redu i bilo je - kaže ona.

Morgan je otkrila da je imala veliku anksioznost i da je ipak opet počela da jede i da se vraća u normalu posle svega. Svoje negativno isksutvo i bol pretočila je u knjigu i to ju je kako kaže učinilo empatičnijom osobom.

Ona je otkrila kako se koleginica sa kojom ju je njen verenik prevario ponovo spojila sa svojim bivšim mužem.

(Kurir.rs/SrećnaRepublika/A.G.)

