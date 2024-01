BIZARNI MITOVI ILI BAPSKE PRIČE O TRUDNOĆI? Ne gledaj u ružnu životinju, ne mazi stomak, ne kupuj stvari dok se dete ne rodi….

Trudnoća je vreme iščekivanja, a buduće majke su često prepune pitanja, od kojih su mnoga, nažalost, zasnovana na mitovima i sujeverju.

Ako pijem kafu tokom trudnoće, da li će se moja beba roditi sa smeđim flekama? Postoji bezbroj mitova, sujeverja i priča starih žena o trudnoći, mnogi od njih su čudesno obmanjujući, a ipak se veruju i nastavljaju.

foto: Printskrin/Instagram

ŽENSKA DECA KRADU LEPOTU SVOJIH MAJKI

Prema mitu, devojčice kradu lepotu svojih majki. Ako trudna žena postane privlačnija kroz trudnoću, ona može zahvaliti malom dečaku u njenom stomaku.

IZBEGAVAJTE DA ZGRAZITE NA KONOPAC TOKOM TRUDNOĆE

U određenim kulturama, sujeverje savetuju trudnicama da izbegavaju da pregaze užad dok su trudne, jer bi to moglo da dovede do nuhalne vrpce, u kojoj se pupčana vrpca zapetlja oko bebinog vrata. U modernoj eri, mit je proširen na električne kablove. Mit takođe ne preporučuje podizanje ruku iznad glave tokom trudnoće, jer i to može dovesti do nuhalne vrpce. Ne postoji naučna osnova ni za jedan od tih mitova.

foto: Shutterstock

NE ŠIŠAJ SE I NE FARBAJ TOKOM TRUDNOĆE

Ako se žena ošiša dok je trudna, beba bi mogla da razvije probleme sa vidom. Teško je dokučiti prirodni proces koji bi mogao biti u osnovi uzroka i posledice ovog sujeverja. Kontroverznije je da li žene treba da farbaju kosu tokom trudnoće. Upotreba farbi za kosu nije definitivno povezana sa urođenim manama kod ljudi, iako stručnjaci savetuju da je ne koristite u prvom tromesečju.

UČESTALOST RAĐANJA BEBA POVEĆAVA SE KAD JE MESEC PUN

Među čvršće ukorenjenim sujeverjama o trudnoći je ideja da se učestalost rađanja beba povećava tokom punog meseca. Čak i neko medicinsko osoblje koje radi na odeljenjima za porođaj i porođaj veruje u ovo, što verovatno pojačava u popularnom umu verodostojnost stvarne veze. Međutim, uprkos opsežnim istraživanjima, naučnici tek treba da identifikuju vezu između punog meseca i nataliteta.

foto: Printscreen

NE GLEDAJ RUŽNU ŽIVOTINJU

Priča starih žena koja postoji u nekoliko kultura sugeriše da kada trudna žena pogleda neprijatnu ili ružnu životinju, njena beba će poprimiti sličnost sa tom životinjom. Ne postoje dokazi koji podržavaju tu ideju, a što je još važnije, bebe jednostavno ne mogu biti ružne.

NE KUPUJTE I PRIMAJTE POKLONE ZA BEBU DOK SE NE RODI

U nekim kulturama, kao i u našoj, veruje se da kupovina, primanje ili otvaranje poklona za bebu pre nego što beba stigne donosi nesreću, kao što je pobačaj. Zasnovan u velikoj meri na strahu i verovanju u magiju, ovaj nosi obeležja sujeverja.

Na sličan način, neke žene veruju da će bebin duh biti uplašen (u pobačaju) ako se trudnoća objavi prerano. Ovo se takođe zasniva na pogrešnom shvatanju uzročnosti. Rizik od pobačaja je prirodno veći u prvom tromesečju u poređenju sa drugim i trećim trimestrom. Najava trudnoće u tim prvim nedeljama nema uticaja na rizik od pobačaja.

foto: Shutterstock

NE MAZI PREVIŠE STOMAK

Koliko god primamljivo bilo, trudnica treba da se uzdrži od preteranog trljanja svog izbočenog stomaka. Ako se prepusti razumu, njena beba će biti razmažena.

Ono što mit sugeriše je malo verovatno. Međutim, vredi napomenuti da do 10. nedelje gestacije fetus u razvoju može da oseti dodir, proizvodeći odgovore kada se progura kroz majčin stomak.

(Kurir.rs/NSuživo/T.J.)

