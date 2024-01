TAŠTA MI JE OD VENČANJA NAPRAVILA PRAVU NOĆNU MORU Morao sam da je OTERAM sa svadbe, a sve je ESKALIRALO kada mi je priredila ovo

Malo je porodica u kojima su odnosi na relaciji svekrva – snaja i tašta – zet dobri. Češće se dešava da oni budu prihvatljivi, a nažalost najčešće je da su tenzični i na ivici sukoba. Problemi između snajke i svekrve, odnosno zeta i tašte uglavnom nastaju u prvoj godini braka, ali ni to nije pravilo. Ponekad se svađe događaju i mnogo pre venčanja, ali do eskalacije može da dođe i na samoj svadbi, o čemu svedoči ispovest jednog mladoženje na forumu Reddit.

- Bio sam u odličnim odnosima sa majkom moje supruge čim sam je upoznao. Verovao sam da će naša komunikacija biti divna i kad joj zvanično postanem zet. Zaljubljen sam u svoju suprugu i beskrajno poštujem njene roditelje. Ipak, na našoj svadbi se desio incident koji je bacio senku na moju dobru komunikaciju sa taštom – započeo je ovaj mladoženja svoju ispovest.

Problem je, nastavlja on, nastao onog časa kad mu se buduća tašta približila i zapahnula ga mirisom parfema koji se njemu nimalo nije dopao.

- Moja tašta obično nije koristila parfem, ali se za svadbu baš naparfemisala, i to nekim, mirisom koji je meni jako smetao. Kad smo ušli u salu za venčanja koja nije baš prostrana, tašta je stala tik iza mene, a ja sam mislio da ću pasti u nesvest od njenog parfema. Ubrzo pošto je ceremonija počela, oči su počele da mi suze kao lude i dobio sam napad kijanja. Moj organizam je baš burno odreagovao na parfem, ali kako je ceremonija venčanja trebalo da traje dvadesetak minuta, trudio sam se da bar toliko izdržim, iako je alergija već počela da mi kvari raspoloženje – nastavio je mladoženja.

Kako je objasnio, simptomi su postajali sve gori posle ceremonije, kad ga je tašta zagrlila, pa je imao i svrab u grlu i glavobolju. Iako je uzeo lekove, rekao je da nisu pomogli da ublaže simptome i da se osećao "van sebe".

- Bio sam razočaran što nisam mogao da se fotografišem sa taštom, jer je njen parfem izazvao velike probleme. Moja supruga je zamolila svoju majku da nekako ukloni parfem sa tela, ali je tašta otkrila da ga je naprskala ne samo po koži, već i po odeći. Predložio sam joj da ode i kupi nove stvari koje bih ja platio, ali je ona odbila. Nisam imao drugog izbora, nego da je zamolim da napusti svadbu, ode do kuće da se presvuče i da se kasnije vrati, kad konobari budu izneli mladenačku tortu. Ali, tome su se usprotivile i tašta i moja voljena supruga, pa je nastao haos – ispričao je mladoženja.

On je, tvrdi, bio pun razumevanja za obe, ali njih dve nisu imale razumevanja za njega.

- Hteo sam da uživam na svojoj svadbi, a to nisam mogao, jer je cela sala mirisala na taštin parfem. Osoblje je pootvaralo sve prozore, napravili su promaju, ali je to samo delimično pomoglo. Završio sam sedeći napolju sa nekim članovima porodice i kumovima. Počeo sam da se osećam bolje, a onda je moja supruga u jednom trenutku došla do mene i pitala me kad ću se vratiti u svečanu salu. Odgovorio sam joj da to ne mogu da uradim dokle god je moja tašta unutra, jer ne želim da se opet gušim zbog njenog parfema. Moja supruga se rasplakala, tašta je napustila svadbu, a uveče kad se slavlje završilo ja sam se sam vratio u stan, jer je moja supruga bila smrtno ljuta što sam, navodno, isterao taštu sa venčanja, pa je prespavala u roditeljskoj kući. Da li sam pogešio što sam tako postupio? – upitao je ovaj mladoženja na Redditu.

Odgovori su, (ne)oečkivano, bili podeljeni – neko je stao na njegovu stranu, a neko na stranu njegove tašte.

- Nisi ništa pogrešno uradio. Tvoja žena i njena majka su odbile da sarađuju, nije ih bilo briga što si alergičan na parfem koji je tvoja tašta stavila. Čini mi se da vaš brak neće dugo potrajati.

Tašta je sigurno želela da se oseća posebno na dan venčanja svoje ćerke, a parfem je samo trebalo da doprinese tom posebnom osećaju. Mogao si da zamoliš konobare da još malo luftiraju salu i da tvoja suopruga i ti, kao mladenci, sednete za poseban improvizovn sto koji bi bio udaljen od ostalih gostijhu. Povredio si ženu koja je donela na svet tvoju suprugu, nisi to smeo da uradiš!

- Ali čoveče... Možda bi trebalo da razmotriš zašto tvoja supruga nije brižna kad je reč o tvom zdravlju. Razmisli da li si sa pravom osobom stupio u brak.

- Veoma je tužno što su se tvoja supruga i tašta tako ponašale. Nisi pogrešio i nadam se da ćete uspeti da rešite ovo – bili su neki od komentara na Redditu.

