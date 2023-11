MUŽ ME PREVARIO SA ROĐENOM MAJKOM! IZDALI ME NAJMILIJI: Iznela prljavi veš porodice, niko nije mogao da veruje šta je OTAC uradio

Ketrin iz Ajdaha tvrdi da ju je suprug prevario ni manje ni više nego sa njenom rođenom majkom!

Ova mlada žena koja je u braku rodila dvoje dece za muževljevu prevaru saznala je od svoje bake, a onda je obratila malo više pažnje na njegovo ponašanje kad je u blizini njene majke i sve joj je postalo jasno kao dan.

Ketrin je na TikToku podelila seriju video-snimaka u kojima je objasnila kako je razotkrila preljubnika i svoju suparnicu, tačnije majku.

- Nisam želela da poverujem da dvoje ljudi koje volim najviše na svetu mogu tako da me izdaju – iskrena je ova mlada žena.

Prva čudna stvar koju je primetila je da se njen supruga i njena majka drugačije pozdravljaju. Umesto uobičajenog, klasičnog zagrljaja, tašta je grlila zeta tako što bi muse obisnula oko vrata, a on bi je podigao uvis i zavrteo u krug.

- Takođe je počeo da masira stopala mojoj majci preda mnom – navela je Ketrin.

Na Dan zaljubljenih, samo dva dana pre nego što će saznati za njihovu aferu, njen suprug je došao kući sa dva buketa cveća – jedan za Ketrin, drugi za njenu mamu.

- Najveća „crvena zastavica“ bila je izjava koju su neretko izgovarali i moja majka i moj sada već bivši muž:“ Ako bi Ketrin i njen otac tragično stradali u isto vreme, mi bismo završili zajedno.“ Ali, ja nisam želela da poverujem u to – iskrena je Ketrin.

Da između njene majke i njenog supruga ima „nešto više“ sugerisala joj je baka po majci.

- Rekla mi je da istina uvek izađe na videlo i da bi trebalo samo da strpljivo sedim i čekam, što sam i učinila. U februaru prošle godine bila sam sa bliznakinjama kod kuće, a suprug je bio na putu. Pozvala sam ga preko aplikacije za video-pozive i shvatila da se nalazi na nekoj drugoj lokaciji, a ne na onoj na kojoj je trebalo da bude. Odjednom sam čula ženski glas, a on se okrenuo ka sedištu suvozača. Tražila sam da vidim ko je sa njim u vozilu, ali on to nije hteo da uradi i nazvao me je ludačom – otkrila je Ketrin.

Iste noći zvala je supruga još nekoliko puta, a neki unutrašnji glas joj je govorio da je osoba na mestu suvozača bila zapravo njena majka. Odlučila je da pozove roditelje na fiksni telefon. Javila joj se mlađa sestra.

- Potvrdila mi je da je moj suprug došao do njih i da su on i mama negde otišli zajedno. Pozvala sam majku na mobilni, odgovorila je tek posle osmog poziva. Pitala sam je gde je, a ona je pokušala da me slaže. Tako je bilo sve do sledećeg dana, dok se nisam sa ćerkicama iselila iz kuće. I znate šta se onda dogodilo? Moj sada već bivši muž i moja majka su se uselili u moju kuću! - ispričala je Ketrin u dahu, ne skrivajući bes.

foto: Printscreen/TikTok

Bračna kriza okončana je razvodom koji je Ketrin inicirala. Veza njene majke i njenog sad već bivšeg supruga takođe nije dugo potrajala.

Ono što je Ketrin ostavilo u čudu je činjenica da je njen otac raširenih ruku primio majku-preljubnicu u porodični dom.

- Do dana današnjeg moji roditelji se ponašaju kao da moja majka nikada nije imala aferu sa bivšim zetom. Oboje misle da sam ja „užasna ćerka“ i da sam bila „užasna žena“ - objasnila je Ketrin.

foto: Printscreen/TikTok

Mnogi koji su odgledali njenu sipovest ostali su zatečeni onim što su čuli.

- Da li je realno da tašta bude intimna sa zetom?

- Od ove priče mi je pala vilica, u šoku sam i ne znam kad ću se oporaviti.

- Tako mi je žao, nikada neću razumeti kako bi iko mogao da pomisli da je tako nešto u redu, prenosi Republika.

- Obično krivim muža, ali u ovoj situaciji tvoja mama je zapravo najveći krivac. Tako nešto nikada nije smela ni da pomisli, a kamoli da uradi! Žao mi je - bili su samo neki od komentara na ovu neverovatnu priču.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:47 GLUMICA OTKRILA SVOJ NAJVEĆI POROK! Anđela Jovanović odgovara na 36 brzih pitanja Kurir televizije