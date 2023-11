TAŠTA RASKRINKALA ZETA PRED ĆERKOM! Majci je sve bilo sumnjivo, a onda je pronašla dokaze i usledio je ŠOK OBRT SITUACIJE

Magičan početak nove veze za nju nije značio i da će živeti srećno do kraja života. Njihovu sreću je "pokvarila" njena mama / tašta, ali ne onako kako i zamišljate. Ona je raskinkala svog novog zeta i ćerki otvorila oči.

Kristina Gevin (28) nije videla nikakve crvene zastavice tokom prvih nekoliko dejtova, ali to se promenilo oko petog.

Njih dvoje su se upoznali na aplikaciji za upoznavanje i on ju je odmah osvojio. Nije znala mnogo o njemu, s obzirom na to da su se upoznali onlajn i da nemaju nikakve zajedničke prijatelje. Uzimajući u obzir svoja iskustva sa muškacima, bilo joj je drago što se neko toliko trudi oko nje.

Međutim, kako je vreme prolazilo, Kristina je počela da uviđa nekoliko stvari za koje je verovala da deluju čudno. Otprilike u to vreme Kristina je počela da sakuplja male delove informacija koje se nisu baš poklapale.

Prvo, primetila je da je uvek bio prekriven psećom dlakom - uprkos tome što nije imao psa. Takođe bi uvek odlazio kod nje, nikada ne otkrivajući gde živi, i uvek je bio veoma oprezan u pogledu onoga što bi joj govorio na tu temu.

Ovo je pokrenulo neka pitanja u njenom umu, pa je čak razmišljala i o proveri identiteta. Tu je na scenu stupila njena mama, koja je konačno otkrila istinu nakon što je uočila ugovor o lizingu koji je bio na njegovo ime zajedno sa imenom nepoznate žene.

Koristeći ove informacije, uporna mama je pronašla veb stranicu koja dokumentuje venčanja, gde je došla do šokantnog otkrića da je novi partner njene ćerke već oženjen.

- Prvo sam se obratila njegovoj ženi da vidim da li možda postoji neka okolnost; da li su bili razdvojeni ili tako nešto. Ona je potvrdila da su oni, u stvari, još uvek u braku, da još uvek žive zajedno, da nemaju planova za razvod. Tada sam se suočila s njim. On je u suštini rekao: "Oh, pa, razvodim se", a ja sam rekla: "Pa, to nije ono što tvoja žena ima da kaže". Moglo bi se reći da je bio suočen sa ovim mnogo puta i da ga nije bilo briga. Zaista sam se brinula da će njegova žena biti ljuta na mene, a nije. Bila je slomljena. Njene sumnje su bile tačne - objasnila je Kristina.

Kristina je od tada nastavila dalje i u srećnoj je vezi poslednjih godinu dana sa drugim čovekom.

(Kurir.rs/Daily Mail/Telegraf/K.K)