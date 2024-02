ZAŠTO JE DEVOJKAMA OBAVEZNO DA MUŠKARAC IMA AUTOMOBIL? Mladić pitanjem izazvao haos: Odmah se oglasile i žene

Kriterijumi za izbor partnera su različiti i menjaju se, kako se menja i vreme. Ponašanje, obrazovanje, poštovanje, nekad su, čini se, više bili na ceni.

Šta danas devojke gledaju pri izboru partnera? Da li su bitne samo fizičke i materijalne stvari ili...? Jedna ovakva tema potegla se na mreži Redit gde je mladić upitao zašto je devojkama obavezno da muškarac ima automobil?

Objasnio je svoje zapažanje te zatražio mišljenje i ostalih korisnika.

"Ovo moram da pitam jer primećujem skoro uvek, toliko da je simptomatično...

Kad god čujem ili čitam nešto na temu kriterijuma i normi vezanih za partnere, jedan od glavnih bude to da muškarac treba da ima auto... Ok, razumem, danas su kola nešto skoro pa nužno, imam ih i sam, mada ne mislim da bi bio propast sveta za mene i da ih nemam, ali mi nije jasno zašto žene svoju potrebu za kolima prebacuju na muškarce?

Tako mi je bilo sa prošlom devojkom, mislim počelo je podrazumevano, naravno da ću uvek da dođem po nju, odvezem je, da ćemo sa sednemo u kola kad idemo kod nekoga ili negde ali je to vremenom kako je veza ušla u godine postalo tako da smo kolima morali svuda i uvek, makar na pedalj mesta...

Znači ako ja idem do DC, Ušća, ako idemo do prijatelja koji su na 20 minuta hoda, ne bude mi problem da uđem u bus, da krenem peške i slično, uostalom ja na posao idem busom jer mi je praktično isto, blizu, pristupačno...

Nju sam sa druge strane vozio mali milion puta iako do posla ima jedan bus i 30-tak minuta, uvek je to bilo kad je malo lošije vreme, kad joj se žuri, kad je mrzi da ide busom i slično...

I onda mi je pitanje ako toliko želiš da neko ima kola i bitna su ti za funkcionisanje u životu - zašto ih onda nemaš sama i zašto ne voziš? Da li je realno da vožnju pravdaju kao mušku stvar i pripisuju je kao nešto što muškarac po prirodi stvari mora da obezbedi devojci?

Inače, živeo sam četiri i po godine u SAD... Tamo ženama ni u jednom trenutku nije bitno da muško ima kola, bukvalno mrze da zavise od drugoga po tom pitanju, i ili imaju svoja ili se podrazumevano kreću okolo uberom, taksijem ili metroom... Dobro, mi nemamo uber i metro, mada i da imamo ja mislim da bi bilo isto...

Ovo jeste da izgleda kao rant, i jeste, čisto sam sinoć čuo koleginicu koja je spomenula da partner mora da ima kola a dotična ni položeno nema još, i onda sam prosto trigerovan krenuo da razmišljam o svemu tome i da rekapituliram svoja iskustvo...

Ne, muškarac ne mora da ima kola da bi ispunio tuđe prohteve i kompenzovao nedostatak istih kod žene", napisao je on i zatražio mišljenje drugih korisnika.

Nakon ove objave usledilo je pregršt komentara, a javljale su se i žene.

"Ako tražiš ribu na splavu, dobićeš i taj životni stil", "Meni to nije bitno, ali sam primetila da često onda bude problem tom muškarcu, što ja vozim i imam imam kola, a on ne", "Meni bi bilo idealno da žena vozi i ima auto. Ja pijem po slavama okupljanjima, gospođa šoferira. Idealna kombinacija", neki su od komentara ispod ove objave.

Oglasila se i devojka koja vozi i ima auto, dok njen muž nema ni vozačku.

"Imam 29 i ja imam auto, muž ni nema vozačku, tako da mi je apsolutno nebitno što on nema auto. Zašto je bitno u čijem je vlasništvu auto i ko ga vozi? Čista glupost", napisala je ona.

"Ja ne vozim, al sam nasledila auto, vozi moj muž. On se bakće sa svim što treba oko auta. Nasledili smo ga značajno pre braka i još od tad se on time bavi time. Tek sad kad sam trudna osećam potrebu za autom, i planiram da položim, a da nije dete u pitanju, pitaj Boga dal bih se ikad cimala. Lepše mi je kad on vozi, nemam neke afinitete prema tome, i strah me je da bih bila uzašan vozač. Tako da, meni nije bitno dal je imao kola, al se pogodilo da on vozi, a ja imam kola i ne vozim", dodala je druga.